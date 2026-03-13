續鎖海峽 伊朗最高領袖誓言復仇

美國、以色列與伊朗間的混戰滿兩周。效忠伊朗最高領袖穆吉塔巴的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）十一日宣稱，準備進行一場長期的消耗戰，這將摧毀包含美國的全球經濟。國際油價指標的倫敦布倫特原油期貨價格，同日盤中也再次漲破每桶一百美元大關。

八日才獲伊朗資深教士「專家會議」選為新任最高領袖的穆吉塔巴，十二日透過伊朗官媒首次發聲，表明將持續封鎖荷莫茲海峽（下稱海峽），並建議十五個區域鄰國關閉境內的美軍基地；他強調，伊朗僅攻擊「敵人」的基地，將不會放棄「復仇」。

穆吉塔巴本人十二日並未現身發聲，他也未點名美以，只以「敵人」一詞稱呼，並警告敵人必須為他們的舉動負起「賠償」，否則「我們將摧毀他們的財產，就像他們摧毀我們的一樣」。

ＩＲＧＣ總司令顧問法達威十一日對伊朗官媒說，美以必須考慮陷入漫長消耗戰的可能性，這將摧毀美國及全球經濟。

對此，美國總統川普十一日在跑期中選舉造勢行程時辯稱，油價將下跌，「跌幅將超乎我們和任何人的預期」。他說，美國將稍微釋出戰略石油儲備（ＳＰＲ）。

為了配合國際能源總署（ＩＥＡ）穩定市場的作為，自下周起，美國將從ＳＰＲ釋出一點七二億桶。

ＩＥＡ十二日並示警，這場戰爭已造成全球油市史上最大的供給中斷，規模更甚一九七○年代的兩次石油危機；波斯灣國家每日石油總產量銳減至少一千萬桶，戰爭尚無降溫跡象，自二月廿八日開戰以來，受波斯灣國家減產和伊朗揚言封鎖海峽影響，國際油價的漲幅已經達約四成至五成。

川普說，美國「贏了這場戰爭」，且戰爭「在開戰第一個小時就已結束」，但「我們不想太早離開；我們不想每兩年就必須再來一次」。

路透及美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述知情人士報導，沒有跡象顯示伊朗教士政權即將崩潰，伊朗領導高層結構仍大致完好。對此，白宮、美國國家情報總監辦公室（ＯＤＮＩ）與中情局（ＣＩＡ）均未置評。

戰火也波及行經海峽的商船、貨輪和油輪。ＣＮＮ與伊朗官媒報導，兩艘油輪在伊拉克領海遭伊朗的水下無人艇攻擊後起火燃燒，釀成至少一人喪生，所幸有卅八名船員獲救。

在泰國註冊的貨輪「瑪雅麗娜麗號」於海峽遭兩枚「投射體」擊中，並引發火災，雖有廿名船員獲救，但有三名船員疑似受困船艙。

日本「商船三井」旗下的貨輪ONE MAJESTY也在波斯灣遇襲；ＩＲＧＣ聲稱攻擊一艘在馬紹爾群島註冊、船東為美國的油輪，理由是未遵守其對船舶通行波灣和海峽的命令。

此外，阿曼沙拉拉港的儲油槽也遭無人機攻擊；沙烏地阿拉伯夏巴油田也發現無人機來襲；阿拉伯聯合大公國魯瓦斯工業園區最大的煉油廠已預防性關閉，以免遭波及。

美國能源部長萊特十二日坦言，美國海軍目前無法護送商船通過海峽，但本月稍晚或許可以。