美伊戰爭中東受損大 俄美是贏家

針對美伊戰爭對全球經濟衝擊，經濟學者預測美國經濟成長受影響有限，但通膨將升高；中東國家受損最大，歐洲通膨也將升高；亞洲以中、日、韓較具優勢，台灣將受天然氣短缺衝擊；俄羅斯及美洲產油國則是贏家。

經濟學者指出，戰爭若「非常快」結束，能源價格到夏季時將恢復正常，全球經濟成長與通膨將大致不受影響。若戰爭持久，高盛預測油價將升破100美元，且居高不下，未來一年全球經濟成長率將損失0.5個百分點，通膨率將額外上升約1個百分點。

美國油品價格仍將上漲，壓縮消費支出及經濟成長，並將打擊航空、郵輪業及工業廠商的獲利，但能源生產業將大發利市。牛津經濟學公司預測，如果未來數月布蘭特油價平均為80美元，美國通膨率將額外升高0.2百分點，經濟成長率將損失0.1百分點。

至於亞洲，中國大陸擁有超過10億桶的戰略石油庫存，足以維持數月；且大陸大量投資再生能源，推廣電動車，國內也還有大量燃煤可用，因此居於相對優勢。日、韓也有大量原油庫存。

但許多亞洲經濟體高度依賴中東的液化天然氣（LNG），這種能源既不易貯存，且消耗快速，巴基斯坦及台灣的LNG供給尤其脆弱。目前南韓與泰國已經設定國內燃料價格上限。

