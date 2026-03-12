玩真的！伊朗威脅攻擊西方銀行 無人機飛進杜拜金融區

英國BBC報導，伊朗正多路出擊，試圖打擊對西方國家而言至關重要的產業，鎖定石油、航運和銀行。阿拉伯聯合大公國杜拜就身處火線，一架無人機12日稍早在杜拜國際金融區附近墜落。儘管沒有人受傷，但此事顯示這場戰爭影響當地商業和銀行業。

伊朗表示，他們會打擊區域西方國家銀行，報復美以兩國攻擊伊朗銀行。

花旗銀行已表示，他們暫時關閉阿聯大多數分行，員工改為遠距工作。該地區其他銀行和企業已採取類似措施。

這架無人機12日早上接近時，杜拜沒有響起警報。這顯示一些來自伊朗的攻擊可能躲過雷達偵測穿越防線。

美國總統川普不斷聲稱即將取得勝利。但伊朗正對美國和其波斯灣盟國的金融等方面造成痛苦，這些國家都被捲入川普發動的戰爭中。