快訊

難以置信！郵差投遞信件「轉身又飛回郵差後座」 神奇畫面曝光

頭痛竟是猝死前兆？ 醫師揭3致命危險恐「大腦最後警報」

玩真的！伊朗威脅攻擊西方銀行 無人機飛進杜拜金融區

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
阿拉伯聯合大公國杜拜市中心一名員警12日檢視無人機殘骸。法新社
阿拉伯聯合大公國杜拜市中心一名員警12日檢視無人機殘骸。法新社

英國BBC報導，伊朗正多路出擊，試圖打擊對西方國家而言至關重要的產業，鎖定石油、航運和銀行。阿拉伯聯合大公國杜拜就身處火線，一架無人機12日稍早在杜拜國際金融區附近墜落。儘管沒有人受傷，但此事顯示這場戰爭影響當地商業和銀行業。

伊朗表示，他們會打擊區域西方國家銀行，報復美以兩國攻擊伊朗銀行。

花旗銀行已表示，他們暫時關閉阿聯大多數分行，員工改為遠距工作。該地區其他銀行和企業已採取類似措施。

這架無人機12日早上接近時，杜拜沒有響起警報。這顯示一些來自伊朗的攻擊可能躲過雷達偵測穿越防線。

美國總統川普不斷聲稱即將取得勝利。但伊朗正對美國和其波斯灣盟國的金融等方面造成痛苦，這些國家都被捲入川普發動的戰爭中。

美國 川普 BBC 以色列 伊朗

延伸閱讀

中東戰火延燒 杜拜遭無人機攻擊、科威特機場受損

伊朗襲商船安理會籲停打鄰國 中東最新戰況一次看

中東戰事衝擊 全球地緣政經連鎖反應一次看

報復美以！伊朗嗆攻擊輝達、微軟等美科技業設施

相關新聞

伊朗新任領袖首發聲！穆吉塔巴聲明：繼續封鎖荷莫茲海峽、攻擊美軍基地

英國BBC報導，伊朗國營電視台12日宣讀新任最高領袖穆吉塔巴首份聲明，聲明指出伊朗應持續使用「封鎖荷莫茲海峽的手段」，還表示伊朗對鄰國奉行「友好」政策，但建議鄰國關閉美軍基地，伊朗會持續鎖定這些美軍基地攻擊。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

試圖淡化影響？中東戰火下油價飆漲 川普辯稱：美國將從中受益

美國CNN報導，美國總統川普12日試圖淡化伊朗衝突造成的油價上漲和市場波動，他在自家社群媒體「真實社群」發文說，美國會因能源價格上漲受益。

上任後遲未現身…傳穆吉塔巴「受傷但平安」 伊朗國營電視台：將首度發表談話

伊朗已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）獲任命為新領袖後遲未現身，直到11日才由伊朗總統之子、政府顧問尤塞夫首度提供官方說法，稱穆吉塔巴受傷但「平安」。英國BBC報導，伊朗國營電視台表示，穆吉塔巴將首度發表談話。

IEA：中東戰爭造成石油市場史上最大供應干擾 今年石油供需同步下修

在宣布歷史性的緊急釋出石油庫存後隔天，國際能源總署（IEA）大幅下修對石油供應的增長預測，因中東戰爭正遏制全球最關鍵石油運輸路線之一的供應。

玩真的！伊朗威脅攻擊西方銀行 無人機飛進杜拜金融區

英國BBC報導，伊朗正多路出擊，試圖打擊對西方國家而言至關重要的產業，鎖定石油、航運和銀行。阿拉伯聯合大公國杜拜就身處火線，一架無人機12日稍早在杜拜國際金融區附近墜落。儘管沒有人受傷，但此事顯示這場戰爭影響當地商業和銀行業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。