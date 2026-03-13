國際油價高漲 川普：阻止伊朗獲得核武更為重要

美國2月28日聯手以色列向伊朗展開軍事行動後，中東地區情勢緊張，國際油價飆升至每桶將近100美元，美國總統川普今天則發文說，比起油價上漲，阻止伊朗取得核武更為重要。

川普（Donald Trump）在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「美國是世界上最大的石油生產國，遙遙領先，所以油價上漲時，我們會賺很多錢。」

他還提到：「但身為總統，對我來說，更重要、更有意義的事情，是阻止邪惡帝國伊朗擁有核子武器，進而避免其摧毀中東地區，甚至整個世界。我絕不會讓這種事發生！」

川普發布前述言論之際，國際能源總署（International Energy Agency）已經警告，由於伊朗不斷襲擊航運路線，各國可能面臨「全球石油市場有史以來最大的供給中斷」。