國際油價高漲 川普：阻止伊朗獲得核武更為重要

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國2月28日聯手以色列伊朗展開軍事行動後，中東地區情勢緊張，國際油價飆升至每桶將近100美元，美國總統川普今天則發文說，比起油價上漲，阻止伊朗取得核武更為重要。

川普（Donald Trump）在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「美國是世界上最大的石油生產國，遙遙領先，所以油價上漲時，我們會賺很多錢。」

他還提到：「但身為總統，對我來說，更重要、更有意義的事情，是阻止邪惡帝國伊朗擁有核子武器，進而避免其摧毀中東地區，甚至整個世界。我絕不會讓這種事發生！」

川普發布前述言論之際，國際能源總署（International Energy Agency）已經警告，由於伊朗不斷襲擊航運路線，各國可能面臨「全球石油市場有史以來最大的供給中斷」。

油價 核武 美國 以色列 伊朗

延伸閱讀

試圖淡化影響？中東戰火下油價飆漲 川普辯稱：美國將從中受益

傳空襲中受傷腿部骨折…伊朗最高領袖首發聲明：研究開闢新戰線

波灣國家石油總產量日減1000萬桶 IEA：斷供規模超過1970年代

分析：速戰速決夢碎 川普對伊朗失算後續麻煩多

相關新聞

伊朗新任領袖首發聲！穆吉塔巴聲明：繼續封鎖荷莫茲海峽、攻擊美軍基地

英國BBC報導，伊朗國營電視台12日宣讀新任最高領袖穆吉塔巴首份聲明，聲明指出伊朗應持續使用「封鎖荷莫茲海峽的手段」，還表示伊朗對鄰國奉行「友好」政策，但建議鄰國關閉美軍基地，伊朗會持續鎖定這些美軍基地攻擊。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

試圖淡化影響？中東戰火下油價飆漲 川普辯稱：美國將從中受益

美國CNN報導，美國總統川普12日試圖淡化伊朗衝突造成的油價上漲和市場波動，他在自家社群媒體「真實社群」發文說，美國會因能源價格上漲受益。

上任後遲未現身…傳穆吉塔巴「受傷但平安」 伊朗國營電視台：將首度發表談話

伊朗已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）獲任命為新領袖後遲未現身，直到11日才由伊朗總統之子、政府顧問尤塞夫首度提供官方說法，稱穆吉塔巴受傷但「平安」。英國BBC報導，伊朗國營電視台表示，穆吉塔巴將首度發表談話。

IEA：中東戰爭造成石油市場史上最大供應干擾 今年石油供需同步下修

在宣布歷史性的緊急釋出石油庫存後隔天，國際能源總署（IEA）大幅下修對石油供應的增長預測，因中東戰爭正遏制全球最關鍵石油運輸路線之一的供應。

續鎖海峽 伊朗最高領袖誓言復仇

美國、以色列與伊朗間的混戰滿兩周。效忠伊朗最高領袖穆吉塔巴的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）十一日宣稱，準備進行一場長期的消耗戰，這將摧毀包含美國的全球經濟。國際油價指標的倫敦布倫特原油期貨價格，同日盤中也再次漲破每桶一百美元大關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。