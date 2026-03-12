聽新聞
以色列空襲伊朗境內設施 稱該處涉核武研發
以色列軍方今天表示，已對伊朗境內的一處地點發動空襲，這處地點被伊朗用來發展核武。
法新社報導，以色列軍方表示：「根據以色列國防軍（IDF）精確的情資，空軍針對伊朗一處核計畫據點進行襲擊。」並指出，「塔勒甘園區（Taleghan）被伊朗當局用於推進核武發展的重大關鍵能力」。
塔勒甘園區可能是指位於首都德黑蘭東南方巴欽（Parchin）的一處設施。長期關注伊朗核計畫的美國智庫「科學暨國際安全研究所」（Institute for Scienceand International Security）近來宣稱，伊朗在該處進行秘密軍事活動。
軍方表示：「以色列國防軍近期確認，塔勒甘園區2024年10月遭到攻擊後，伊朗政權已採取措施修復這個園區。」
