試圖淡化影響？中東戰火下油價飆漲 川普辯稱：美國將從中受益

美國CNN報導，美國總統川普12日試圖淡化伊朗衝突造成的油價上漲和市場波動，他在自家社群媒體「真實社群」發文說，美國會因能源價格上漲受益。

他寫道：「美國是世界最大產油國，遙遙領先其他國家，所以油價上漲時，我們會賺很多錢。但是，身為總統，對我而言更重要且更關鍵的是阻止邪惡帝國伊朗擁有核武，避免他們摧毀中東乃至整個世界。我不會讓那種事發生！」

川普發文之際，國際能源總署（IEA）警告，伊朗持續在航運路徑發動攻擊，世界可能面臨「全球石油市場史上最大供應中斷」。