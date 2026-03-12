快訊

頭痛竟是猝死前兆？ 醫師揭3致命危險恐「大腦最後警報」

美股早盤／伊朗揚言續封鎖荷莫茲海峽 道瓊下殺逾500點、台積電ADR挫4%

聽新聞
0:00 / 0:00

試圖淡化影響？中東戰火下油價飆漲 川普辯稱：美國將從中受益

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普11日搭乘總統專機空軍一號在馬里蘭州安德魯聯合基地降落後，對媒體發表談話。法新社
美國總統川普11日搭乘總統專機空軍一號在馬里蘭州安德魯聯合基地降落後，對媒體發表談話。法新社

美國CNN報導，美國總統川普12日試圖淡化伊朗衝突造成的油價上漲和市場波動，他在自家社群媒體「真實社群」發文說，美國會因能源價格上漲受益。

他寫道：「美國是世界最大產油國，遙遙領先其他國家，所以油價上漲時，我們會賺很多錢。但是，身為總統，對我而言更重要且更關鍵的是阻止邪惡帝國伊朗擁有核武，避免他們摧毀中東乃至整個世界。我不會讓那種事發生！」

川普發文之際，國際能源總署（IEA）警告，伊朗持續在航運路徑發動攻擊，世界可能面臨「全球石油市場史上最大供應中斷」。

川普 以色列 伊朗 美國 油價

延伸閱讀

釋油也壓不住！油價再破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

川普矢言「完成任務」 油價回落將超乎想像 美政府擬動用冷戰權限增產

原油開盤大漲逾5% 又兩艘油輪在波灣遇襲 伊朗嗆迎接200美元油價

川普：為降油價 美國將釋出少量戰略儲油

相關新聞

伊朗新任領袖首發聲！穆吉塔巴聲明：繼續封鎖荷莫茲海峽、攻擊美軍基地

英國BBC報導，伊朗國營電視台12日宣讀新任最高領袖穆吉塔巴首份聲明，聲明指出伊朗應持續使用「封鎖荷莫茲海峽的手段」，還表示伊朗對鄰國奉行「友好」政策，但建議鄰國關閉美軍基地，伊朗會持續鎖定這些美軍基地攻擊。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

試圖淡化影響？中東戰火下油價飆漲 川普辯稱：美國將從中受益

美國CNN報導，美國總統川普12日試圖淡化伊朗衝突造成的油價上漲和市場波動，他在自家社群媒體「真實社群」發文說，美國會因能源價格上漲受益。

上任後遲未現身…傳穆吉塔巴「受傷但平安」 伊朗國營電視台：將首度發表談話

伊朗已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）獲任命為新領袖後遲未現身，直到11日才由伊朗總統之子、政府顧問尤塞夫首度提供官方說法，稱穆吉塔巴受傷但「平安」。英國BBC報導，伊朗國營電視台表示，穆吉塔巴將首度發表談話。

IEA：中東戰爭造成石油市場史上最大供應干擾 今年石油供需同步下修

在宣布歷史性的緊急釋出石油庫存後隔天，國際能源總署（IEA）大幅下修對石油供應的增長預測，因中東戰爭正遏制全球最關鍵石油運輸路線之一的供應。

以色列空襲伊朗境內設施 稱該處涉核武研發

以色列軍方今天表示，已對伊朗境內的一處地點發動空襲，這處地點被伊朗用來發展核武

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。