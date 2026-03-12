傳空襲中受傷腿部骨折…伊朗最高領袖首發聲明：研究開闢新戰線

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴表示，荷莫茲海峽應該繼續關閉，並說要研究開闢其他戰線。這是他接替遇襲身亡的父親哈米尼後，首度發布公開聲明。市場解讀聲明態度相當強硬，油價聞訊跳高，美股續跌。

穆吉塔巴12日透過伊朗國營電視台發布聲明，顯示他無意停止封閉荷莫茲海峽。他呼籲人民團結一心，要求中東國家應關閉美軍基地，並說將向敵人取得賠償，否則將摧毀敵人資產。

這份聲明由電視台主播宣讀。先前傳出穆吉塔巴在以色列首波空襲中受傷，當局未公布他具體的健康狀態和康復速度。

美國總統川普稍早在真實社群發文，淡化油價暴衝的影響。川普說，美國是全球最大的產油國，油價上漲，美國會賺更多錢。但對他來說，更重要的是阻止邪惡帝國伊朗取得核武、摧毀中東與世界。

盈透首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）表示：「要是有川普賣權（Trump Put）」，川普等於告訴大家，履約價還沒到。川普賣權是指倘若市場因為川普行動受創，總統將出手救市。索斯尼克指出，川普說法挑戰美股保持平靜的基本信念。