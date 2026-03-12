聽新聞
0:00 / 0:00
傳空襲中受傷腿部骨折…伊朗最高領袖首發聲明：研究開闢新戰線
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴表示，荷莫茲海峽應該繼續關閉，並說要研究開闢其他戰線。這是他接替遇襲身亡的父親哈米尼後，首度發布公開聲明。市場解讀聲明態度相當強硬，油價聞訊跳高，美股續跌。
穆吉塔巴12日透過伊朗國營電視台發布聲明，顯示他無意停止封閉荷莫茲海峽。他呼籲人民團結一心，要求中東國家應關閉美軍基地，並說將向敵人取得賠償，否則將摧毀敵人資產。
這份聲明由電視台主播宣讀。先前傳出穆吉塔巴在以色列首波空襲中受傷，當局未公布他具體的健康狀態和康復速度。
美國總統川普稍早在真實社群發文，淡化油價暴衝的影響。川普說，美國是全球最大的產油國，油價上漲，美國會賺更多錢。但對他來說，更重要的是阻止邪惡帝國伊朗取得核武、摧毀中東與世界。
盈透首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）表示：「要是有川普賣權（Trump Put）」，川普等於告訴大家，履約價還沒到。川普賣權是指倘若市場因為川普行動受創，總統將出手救市。索斯尼克指出，川普說法挑戰美股保持平靜的基本信念。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。