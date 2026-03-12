伊朗新任領袖首發聲！穆吉塔巴聲明：繼續封鎖荷莫茲海峽、攻擊美軍基地

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

2026-03-12 12:24