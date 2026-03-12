聽新聞
伊朗新任領袖首發聲！穆吉塔巴聲明：繼續封鎖荷莫茲海峽、攻擊美軍基地
英國BBC報導，伊朗國營電視台12日宣讀新任最高領袖穆吉塔巴首份聲明，聲明指出伊朗應持續使用「封鎖荷莫茲海峽的手段」，還表示伊朗對鄰國奉行「友好」政策，但建議鄰國關閉美軍基地，伊朗會持續鎖定這些美軍基地攻擊。
穆吉塔巴說，伊朗會毫不猶豫「為在戰爭中死去的伊朗人復仇」。他表示，在米納布（Minab）的事件中尤其如此，美軍在當地一所學校附近發動空襲，造成168人身亡，其中110人是孩童。伊朗指控美軍飛彈擊中這所學校，美國表示正在進行調查。
