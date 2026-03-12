上任後遲未現身…傳穆吉塔巴「受傷但平安」 伊朗國營電視台：將首度發表談話

伊朗已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）獲任命為新領袖後遲未現身，直到11日才由伊朗總統之子、政府顧問尤塞夫首度提供官方說法，稱穆吉塔巴受傷但「平安」。英國BBC報導，伊朗國營電視台表示，穆吉塔巴將首度發表談話。

伊朗國營電視台在社媒Telegram一份貼文中說：「這項戰略訊息包含7個重要部分，包括殉教革命領袖、人民的角色與責任、武裝部隊、行政機構、抵抗陣線、國家和地區及對抗敵人的特別要點。」

目前尚不清楚這項訊息是由視訊或書面發布，也不確定將在何時發布。