波灣國家石油總產量日減1000萬桶 IEA：斷供規模超過1970年代

隨著伊朗對波斯灣地區能源目標發動新一波攻擊，國際油價再度漲破每桶100美元。國際能源總署（IEA）今天警告，中東戰爭已引發史上最大供給中斷，其規模已經超過1970年代。

根據來自巴林的影像顯示，穆哈拉克（Muharraq）一座油槽遭襲擊後冒出濃煙，當局呼籲居民留在室內並緊閉門窗。

科威特國際機場再度遭無人機攻擊受損，杜拜市中心也傳出爆炸聲；沙烏地阿拉伯則表示，已攔截多架飛往夏巴（Shaybah）油田與使館區的無人機。

法新社報導，總部位於巴黎的IEA今天表示，這場持續13天的衝突已導致「全球石油市場有史以來最大的供給中斷」，規模超越1970年代。

報告指出，波灣國家每日石油總產量減少至少1000萬桶，且「目前無跡象顯示敵對行動有降溫趨勢」。

自美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊以來，受到波灣國家減產以及伊朗威脅封鎖荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）影響，國際油價已上漲約40%至50%。

伊朗軍方高層昨天警告，德黑蘭可能發動一場「摧毀」世界經濟的長期戰爭，美國總統川普則堅稱伊朗將面臨潰敗。

荷莫茲海峽最窄處僅54公里，全球約1/5石油與液化天然氣經此運輸。德黑蘭誓言，只要美以持續攻擊，就不允許任何石油出口；美軍則表示昨天已擊毀28艘伊朗布雷船。

隨著戰爭成本攀升，伊朗革命衛隊威脅攻擊與美以利益相關的「經濟中心與銀行」，促使更多國際企業撤離杜拜。革命衛隊總司令顧問法達威（Ali Fadavi）指出，美以必須考慮到他們將陷入一場長期消耗戰，恐摧毀整個美國經濟與世界經濟的可能性。

IEA昨天雖宣布協調主要消費國釋出有史以來最大規模的石油儲備，仍難平息市場疑慮。SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）形容，此舉就像是「拿澆花的水管去滅煉油廠大火」。