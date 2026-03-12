快訊

泰貨輪在荷莫茲海峽遇襲起火 泰外交部要求伊朗道歉…仍有3人失聯

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
泰國籍貨櫃輪「瑪雅麗娜麗號」11日在荷莫茲海峽遇襲冒出濃煙。路透
泰國籍貨櫃輪「瑪雅麗娜麗號」（Mayuree Naree）11日在荷莫茲海峽遭襲擊起火，阿曼海軍救出貨輪的20名船員，尚有3人失聯。伊朗革命衛隊承認是他們所為。泰國外交部指出，23名船員都是泰國人。美聯社報導，泰國外交部向伊朗駐曼谷大使海達里表達「最強烈抗議」，要求伊朗當局道歉。

泰國外交部聲明說，常務副次長西里拉要求伊朗說明。聲明表示，伊朗駐曼谷大使海達里「表達慰問，並保證立即向德黑蘭當局轉達泰國抗議」。

泰國官員表示，20名船員已於11日獲救，但仍在搜尋三名失蹤船員。官員說獲救船員傷勢不重，但可能需要心理支持。

荷莫茲海峽危機升高！日本三井貨船遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光

伊朗襲商船安理會籲停打鄰國 中東最新戰況一次看

影／伊朗發動攻擊！波灣伊拉克油輪陷火海畫面曝光 38名船員撤離、1人死亡

原油開盤大漲逾5% 又兩艘油輪在波灣遇襲 伊朗嗆迎接200美元油價

上任後遲未現身…傳穆吉塔巴「受傷但平安」 伊朗國營電視台：將首度發表談話

伊朗已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）獲任命為新領袖後遲未現身，直到11日才由伊朗總統之子、政府顧問尤塞夫首度提供官方說法，稱穆吉塔巴受傷但「平安」。英國BBC報導，伊朗國營電視台表示，穆吉塔巴將首度發表談話。

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

2024年美國總統大選前夕表態挺川普的知名Podcast主持人喬・羅根（Joe Rogan），近幾個月砲聲隆隆。羅根10日談到美伊戰爭直言「瘋狂」，美國人可能感覺被總統川普背叛，因為這與川普競選時的政策出現明顯反轉。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

IEA：中東戰爭造成石油市場史上最大供應干擾 今年石油供需同步下修

在宣布歷史性的緊急釋出石油庫存後隔天，國際能源總署（IEA）大幅下修對石油供應的增長預測，因中東戰爭正遏制全球最關鍵石油運輸路線之一的供應。

川普鼓動伊朗人民起義…BBC：伊拉克人曾誤信美國總統 付出血腥代價

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡相繼告訴伊朗人民，他們正面臨一次「世代難逢的機會」，可以推翻當前的伊朗政權，但並未承諾提供直接軍事支持。BBC國際新聞主編鮑溫（Jeremy Bowen）在專文中指出，這讓他想起美國前總統老布希當年發表的一場演說。

波灣國家石油總產量日減1000萬桶 IEA：斷供規模超過1970年代

隨著伊朗對波斯灣地區能源目標發動新一波攻擊，國際油價再度漲破每桶100美元。國際能源總署（IEA）今天警告，中東戰爭已引...

