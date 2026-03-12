聽新聞
泰貨輪在荷莫茲海峽遇襲起火 泰外交部要求伊朗道歉…仍有3人失聯
泰國籍貨櫃輪「瑪雅麗娜麗號」（Mayuree Naree）11日在荷莫茲海峽遭襲擊起火，阿曼海軍救出貨輪的20名船員，尚有3人失聯。伊朗革命衛隊承認是他們所為。泰國外交部指出，23名船員都是泰國人。美聯社報導，泰國外交部向伊朗駐曼谷大使海達里表達「最強烈抗議」，要求伊朗當局道歉。
泰國外交部聲明說，常務副次長西里拉要求伊朗說明。聲明表示，伊朗駐曼谷大使海達里「表達慰問，並保證立即向德黑蘭當局轉達泰國抗議」。
泰國官員表示，20名船員已於11日獲救，但仍在搜尋三名失蹤船員。官員說獲救船員傷勢不重，但可能需要心理支持。
