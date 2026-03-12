快訊

IEA：中東戰爭造成石油市場史上最大供應干擾 今年石油供需同步下修

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

在宣布歷史性的緊急釋出石油庫存後隔天，國際能源總署（IEA）大幅下修對石油供應的增長預測，因中東戰爭正遏制全球最關鍵石油運輸路線之一的供應。 

IEA在12日公布的月報中表示，中東戰爭正造成全球石油市場史上最大的供應干擾，影響全球7.5%的石油供應，以及更大範圍的石油出口，預估今年全球石油供應日增量為110萬桶，比先前預測的240萬桶大幅下修，預估本月日供應量將銳減800萬桶，至9,880萬桶，是2022年第1季以來最低水準。  

在此同時，由於中東戰爭引發油價飆升、航班取消和經濟不確定性，對需求也造成了影響，因此IEA將今年全球石油消費成長預期也下調約25%，至每日64萬桶，是自去年4月開始發布今年預測值以來的最低值。

IEA估計，去年荷莫茲海峽的原油和成品油吞吐量為2,000萬桶，而目前的吞吐量銳減了90%以上。

IEA還說，雖然沙烏地阿拉伯和阿聯可以將部分出口貨物轉移到其他路線，但荷莫茲海峽實質上已是關閉的狀況，已迫使波灣地區石油每日停產約1,000萬噸。

IEA在11日宣布同意釋出4億桶戰略儲油，希望這個同樣寫歷來最大規模的釋油行動，有助抑制國際油價飆升，但細節尚不清楚。美國已正式宣布，將從其戰略石油儲備（SPR）中釋出1.72億桶原油，但預估要120天才能交付。IEA署長畢羅12日僅表示，釋油的決定對市場產生重大影響，但釋油的速度為何他不願發表意見。

戰爭爆發前，IEA曾預測，由於美洲各地（以美國、加拿大、蓋亞那和巴西為代表）的石油供應激增，超過消費的成長，今年石油供應將出現創紀錄的過剩。如今IEA認為，今年所有供應增長預估主要都來自OPEC+以外的產油國，OPEC+成員國中哈薩克和俄羅斯較不受中東戰事影響。

IEA也說，中東地區每日約400萬桶的煉油能力，也因荷莫茲海峽關閉而銳減，原料供應的限制將削弱其他地區彌補煉油產能的缺口，柴油和航空燃油將首當其衝。

 

