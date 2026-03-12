繞道出口…大量VLCC趕赴紅海揚布港 裝載沙國石油「運往亞洲」

大量油輪趕赴紅海揚布港裝載沙國石油，運往亞洲。大約30艘極大型油輪（VLCC，每艘能載運逾200萬桶原油），正趕往沙烏地阿拉伯在紅海沿岸的揚布港，將在未來幾天內抵達，準備裝載沙國從東部產油區經過油管輸送到西部港口的原油。

經紀商表示，這些油輪將履行「合約貨物」，從沙國將石油運往亞洲；大部分油輪載油後將駛往中國，一些將駛往印度及南韓。

由於伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽，使沙國原油必須繞道出口。但這條新油運線本身也有危險，因為油輪從南端進入紅海時必須通過曼德海峽，可能在此地遭到葉門胡塞反抗軍攻擊，而且紅海仍在伊朗飛彈的射程之內。

Argus機構海運專家歐雷特表示，「基於荷莫茲海峽油運受到干擾，目前沒有其他選擇。近幾個月胡塞反抗軍並未攻擊船隻，且揚布港仍是沙國原油出口的唯一替代港」。

沙國平常每日從波斯灣坦努拉角裝運約700萬桶石油出口；國營石油公司Aramco本周表示，每日將從紅海岸出口約500萬桶石油。

分析師指出，去年胡塞反抗軍停止攻擊商船後，貨輪「一點一點地」重新行駛紅海航線；但本周伊朗頻頻攻擊油輪，「證明伊朗能夠且正在攻擊荷莫茲海峽的船隻」。