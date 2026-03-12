快訊

繞道出口…大量VLCC趕赴紅海揚布港 裝載沙國石油「運往亞洲」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
一艘載有石油產品的油輪在埃及蘇伊士省蘇伊士運河入口附近的紅海航行。新華社
一艘載有石油產品的油輪在埃及蘇伊士省蘇伊士運河入口附近的紅海航行。新華社

大量油輪趕赴紅海揚布港裝載沙國石油，運往亞洲。大約30艘極大型油輪（VLCC，每艘能載運逾200萬桶原油），正趕往沙烏地阿拉伯在紅海沿岸的揚布港，將在未來幾天內抵達，準備裝載沙國從東部產油區經過油管輸送到西部港口的原油。

經紀商表示，這些油輪將履行「合約貨物」，從沙國將石油運往亞洲；大部分油輪載油後將駛往中國，一些將駛往印度及南韓。

由於伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽，使沙國原油必須繞道出口。但這條新油運線本身也有危險，因為油輪從南端進入紅海時必須通過曼德海峽，可能在此地遭到葉門胡塞反抗軍攻擊，而且紅海仍在伊朗飛彈的射程之內。

Argus機構海運專家歐雷特表示，「基於荷莫茲海峽油運受到干擾，目前沒有其他選擇。近幾個月胡塞反抗軍並未攻擊船隻，且揚布港仍是沙國原油出口的唯一替代港」。

沙國平常每日從波斯灣坦努拉角裝運約700萬桶石油出口；國營石油公司Aramco本周表示，每日將從紅海岸出口約500萬桶石油。

分析師指出，去年胡塞反抗軍停止攻擊商船後，貨輪「一點一點地」重新行駛紅海航線；但本周伊朗頻頻攻擊油輪，「證明伊朗能夠且正在攻擊荷莫茲海峽的船隻」。

