義大利總理：伊朗女校遇襲為「屠殺」 盼快速查明這起悲劇

梅洛尼義大利議會參議院講話時表示：「我代表政府，對伊朗南部一所學校女孩遭到屠殺表示堅決譴責」。 她還表示聲援這些「非常年輕的受害者」家屬，希望能快速查明誰應該為這場悲劇承擔責任。

梅洛尼強調，作為歐盟和北約成員國，義大利「沒有參戰，也不希望卷入戰爭」。

據伊朗3月1日公布的消息，該國南部霍爾木茲甘省米納卜市一所女校於2月28日遭到空襲，遇難學生人數達到165人，另有96人受傷。據悉，伊朗伊斯蘭革命衛隊在這所小學的附近設有一處基地。各方媒體對此報道的同事均指出，無法獨立核實事件細節或伊朗媒體公布的死亡人數。

小學遭到空襲後，伊朗指控美國和以色列對該學校發動導彈襲擊。美國總統特朗普先是將責任歸咎於德黑蘭，聲稱是伊朗導彈不精確所致。以色列則否認與此次襲擊有關。川普周一（3月11日）又表示，美國「正在調查」這次襲擊。

近日有媒體引述內部相關人士報導，美軍使用了過時的情報，是一次重大誤擊。根據國際人道法，故意襲擊學校、醫院或任何民用設施都構成戰爭罪。

【 本文章由德國之聲授權提供】