南韓抑制油價飆漲 近30年首祭管控煉油廠供應價

南韓政府為了抑制因美伊戰爭而持續飆升的油價，自13日起將實施「石油最高價格制」，這是自1997年油價自由化以來，南韓首次採取此措施。另將依國際油價變動，每2週重新計算；此為管控煉油公司供應價格，而非直接限制加油站零售價格。

根據韓聯社報導，「石油最高價格制」上限將設定在低於目前四大煉油公司平均供應價格的水準（汽油1833韓元、柴油1930韓元、煤油1730韓元，分別約新台幣40.7元、42.8元、38.4元）。南韓政府也同時發布禁止囤積石油產品的公告，以防止國內供應出現問題。

報導指出，自2月27日美國與以色列對伊朗發動空襲的前一天以來，截至今天上午7時30分，汽油每公升上漲約200韓元（約台幣4.5元），柴油則大漲300韓元（約台幣6.7元）以上。

產業通商資源部產業資源安全室長梁基旭（音譯）今天表示，「自3月初以來，國內油價出現了異常的大幅波動。」梁基旭也表示，「石油最高價格制」是為了緩和國際油價急升時過快反映到國內價格，並不是單純壓低價格的政策，而是政府介入以降低價格波動，並提高消費者對價格的預測可能性。

政府考量到全國加油站因地區差異、經營策略與營運方式不同，難以統一管制，因此選擇管控煉油公司供應價格，而非直接限制加油站零售價格。不過政府也將加強對全國約1萬300家加油站的掌握，透過信用卡結帳數據等資料，對每天油價進行即時分析。

另外，適用對象為與民生密切相關的普通汽油、柴油與煤油，消費族群較小的高級汽油則不列入管制。

「石油最高價格制」解除時間部分，南韓政府將考量荷莫茲海峽的封鎖情況，以及國際油價走勢後決定。