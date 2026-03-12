中東戰火延燒 杜拜遭無人機攻擊、科威特機場受損

中東戰火蔓延波斯灣地區，杜拜今天接連發生無人機攻擊與碎片墜落事件，科威特國際機場也在伊朗攻勢下再度受損，所幸皆未傳出有人員傷亡。

法新社報導，美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗後，伊朗針對波斯灣地區的美國資產及民用基礎設施發動報復性攻擊，中東緊張局勢持續升溫。

杜拜政府媒體辦公室表示：「成功攔截後掉落的碎片擊中謝赫扎耶德路（Sheikh Zayed Road）一棟建築物外牆，造成輕微事件。」

媒體辦公室稍早也通報「艾巴達（Al Bada'a）地區發生無人機攻擊事件」。

杜拜當局在社群平台X發布聲明指出，兩起事件均未造成人員傷亡。

法新社記者在杜拜市中心聽到爆炸聲，接著看見艾巴達一處住宅區上空冒出濃煙，但很快消散。

在杜拜北方的科威特，無人機攻擊導致國際機場損壞，民航當局表示此次攻擊未造成人員傷亡。自伊朗展開轟炸行動以來，這座機場已多次遭遇攻擊。

自中東戰事爆發以來，波斯灣地區已有24人死亡，包括7名美軍和11名平民。