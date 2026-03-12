戰火未歇…高盛上調油價預測 澳洲最大銀行預估最糟的情況會是這樣

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
伊朗戰火遲遲未見落幕跡象，多家外資估計，原油運輸受阻時間可能變長，因而上調油價預估。高盛估計，年底平均油價可能達71美元；澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行（CBA）則說，要是衝突一直未能解決，油價恐會改寫空前新高。油價示意圖。圖／AI生成
伊朗戰火遲遲未見落幕跡象，多家外資估計，原油運輸受阻時間可能變長，因而上調油價預估。高盛估計，年底平均油價可能達71美元；澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行（CBA）則說，要是衝突一直未能解決，油價恐會改寫空前新高。

高盛預測，布蘭特原油的平均價格，今年第4季將來到每桶71美元，高於先前估計的每桶66美元，主要是高盛如今預計，荷莫茲海峽原油運量僅剩正常水位10%的時間，將從原本的10天增至21天，接下來30天運量將逐漸復甦。高盛並說，倘若荷莫茲海峽運量整個3月都維持低迷，油價可能會衝破2008年的高點。

倘若戰事持續更久，彭博分析師的模型推測，荷莫茲海峽若關閉一個月，布蘭特原油將升至接近105美元；若關閉三個月，最高價將逼近164美元。CBA更說，要是衝突未能解決，原油和煉製油品的價格，「恐會升至歷史新高」。

