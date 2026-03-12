史上最大規模…伊朗局勢緊張 日本政府從中東地區撤僑逾830人

快訊

中央社／ 東京12日綜合外電報導
美國2月28日聯手以色列向伊朗展開軍事行動後，中東地區情勢惡化，在日本政府協助之下撤離返國的日僑人數，截至3月11日有超過830人，達到史上最大規模。機場示意圖。圖／AI生成
美國2月28日聯手以色列伊朗展開軍事行動後，中東地區情勢惡化，在日本政府協助之下撤離返國的日僑人數，截至3月11日有超過830人，達到史上最大規模。

日本放送協會（NHK）報導，鑒於伊朗局勢不斷升溫，日本政府正為滯留中東各地且有意撤離的日本旅客等人士提供支援。

截至3月11日下午，抵達日本的包機已經有4架，從起飛地點來區分，分別為沙烏地阿拉伯2架、阿曼1架、阿拉伯聯合大公國1架，總共撤離日本公民等人員836人。

共同社報導，日本政府協助撤離返國的日僑數超過830人，達到史上最大規模，人數增多原因之一，可能是近期適逢大學生畢業旅行季。

日本政府協助日僑撤離方面，先前最大規模是在2020年COVID-19疫情期間，安排包機從中國湖北省武漢市接回日僑828人。

伊朗襲商船安理會籲停打鄰國 中東最新戰況一次看

中東戰事衝擊 全球地緣政經連鎖反應一次看

美伊開戰牽動東亞部署？韓媒：駐韓美軍薩德及愛國者似已開始調往中東

影／戰事爆發前抵達中東354國人全數返台 張惇涵至桃機迎接

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

2024年美國總統大選前夕表態挺川普的知名Podcast主持人喬・羅根（Joe Rogan），近幾個月砲聲隆隆。羅根10日談到美伊戰爭直言「瘋狂」，美國人可能感覺被總統川普背叛，因為這與川普競選時的政策出現明顯反轉。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

川普鼓動伊朗人民起義…BBC：伊拉克人曾誤信美國總統 付出血腥代價

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡相繼告訴伊朗人民，他們正面臨一次「世代難逢的機會」，可以推翻當前的伊朗政權，但並未承諾提供直接軍事支持。BBC國際新聞主編鮑溫（Jeremy Bowen）在專文中指出，這讓他想起美國前總統老布希當年發表的一場演說。

中東戰火延燒 杜拜遭無人機攻擊、科威特機場受損

中東戰火蔓延波斯灣地區，杜拜今天接連發生無人機攻擊與碎片墜落事件，科威特國際機場也在伊朗攻勢下再度受損，所幸皆未傳出有人...

戰火未歇…高盛上調油價預測 澳洲最大銀行預估最糟的情況會是這樣

伊朗戰火遲遲未見落幕跡象，多家外資估計，原油運輸受阻時間可能變長，因而上調油價預估。高盛估計，年底平均油價可能達71美元；澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行（CBA）則說，要是衝突一直未能解決，油價恐會改寫空前新高。

展現精準打擊！情報專家分析伊朗飛彈準度更高 可能是換用大陸北斗系統

伊朗在反擊美國與以色列的戰事期間展現精準打擊能力，情報專家研判關鍵很可能是伊朗換用中國「北斗」衛星導航系統使然

