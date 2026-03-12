史上最大規模…伊朗局勢緊張 日本政府從中東地區撤僑逾830人

美國2月28日聯手以色列向伊朗展開軍事行動後，中東地區情勢惡化，在日本政府協助之下撤離返國的日僑人數，截至3月11日有超過830人，達到史上最大規模。

日本放送協會（NHK）報導，鑒於伊朗局勢不斷升溫，日本政府正為滯留中東各地且有意撤離的日本旅客等人士提供支援。

截至3月11日下午，抵達日本的包機已經有4架，從起飛地點來區分，分別為沙烏地阿拉伯2架、阿曼1架、阿拉伯聯合大公國1架，總共撤離日本公民等人員836人。

共同社報導，日本政府協助撤離返國的日僑數超過830人，達到史上最大規模，人數增多原因之一，可能是近期適逢大學生畢業旅行季。

日本政府協助日僑撤離方面，先前最大規模是在2020年COVID-19疫情期間，安排包機從中國湖北省武漢市接回日僑828人。