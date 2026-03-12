中東戰火衝擊能源 紐西蘭擬限車上路「每周一天不開車」、澳洲放寬汽油標準

快訊

中央社／ 威靈頓12日綜合外電報導
紐西蘭官員今天表示，政府考慮啟用一項數十年前的法規來限制民眾駕駛汽車上路，以因應中東戰事導致石油供應短缺危機；澳洲政府則宣布，將暫時放寬汽油品質標準。

法新社報導，1979年伊朗伊斯蘭革命（Islamic Revolution）時，紐西蘭曾立法規定汽車車主必須每週自訂一天停止開車上路，違者將面臨高額罰款。

相關法規還允許政府授權出售燃油券以限制燃料使用，並在1979年7月至1980年5月間實施所謂的「無車日」，以減輕能源危機

紐西蘭財政部長威里斯（Nicola Willis）說，唯有在「我們獲取燃料的能力確實受到嚴重干擾時」，才會祭出這些限制措施。

紐西蘭能源部長瓊斯（Shane Jones）表示，目前紐西蘭境內或正在運往紐西蘭的燃料僅夠使用約50天。

紐西蘭航空公司（Air New Zealand）今天也說，受中東戰爭影響，航空燃油價格出現前所未見的波動，紐西蘭航空未來兩個月將取消1100個航班，主要影響國內線。

澳洲能源部長波溫（Chris Bowen）今天表示，將暫時放寬汽油含硫量標準60天，以抑制大幅上漲的油價。

根據報導，這些原本用於出口的汽油將暫時優先供應澳洲使用，此舉可向國內市場釋出約一億公升燃油。

國際能源總署（IEA）昨天宣布，32個成員國將釋出4億桶石油儲備，為史上規模最大的一次，以緩解中東戰爭帶來的衝擊。

