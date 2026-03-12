快訊

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
2024年美國總統大選前夕表態挺川普的知名Podcast主持人喬・羅根，近幾個月砲聲隆隆。10日他談到美伊戰爭，直言「非常瘋狂」，美國人可能感覺被總統川普背叛，因為這與川普競選時的政策出現明顯反轉。美聯社
2024年美國總統大選前夕表態挺川普的知名Podcast主持人喬・羅根（Joe Rogan），近幾個月砲聲隆隆。羅根10日談到美伊戰爭直言「瘋狂」，美國人可能感覺被總統川普背叛，因為這與川普競選時的政策出現明顯反轉。

紐約時報報導，羅根在節目上表示：「這看起來實在太瘋了，他競選主打不再有戰爭，結束愚蠢、毫無意義的戰爭。但現在卻出現一場我們甚至很難說清楚為何要打的戰爭。」

2024年大選最後關頭，羅根與川普錄製一場長達3小時、氣氛友好的訪談節目，並在投票前夕公開表態支持，助川普鎖定勝局。自川普重返白宮以來，羅根不時會對他提出批評，近幾個月則更加明顯。

去年12月，羅根談到白宮新設牌匾批評前總統拜登，形容此舉「太瘋」。今年1月，他評論明州移民暨海關執法局（ICE）探員槍殺美國公民一案「在各方面都很不對勁」，並將ICE執法比擬為「蓋世太保」。

羅根這次更顯得直接。他比較美伊戰爭與今年1月抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，直言兩件事「都說不通」，但抓捕馬杜洛「至少處理得乾脆」，對伊朗開戰「就完全瘋了」。

《喬・羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）是全球最受歡迎的Podcast之一，在YouTube擁有2千萬訂戶，Spotify上有約1450萬追隨者。 羅根在部分議題偏右的立場，使他在保守派政治圈成為一個重要聲音。川普過去也承認羅根的重要性，2024年表示「他是這領域最大咖」。羅根批評之際，美伊戰爭正威脅共和黨今年期中選情。

民調顯示，多數美國民眾不支持這場戰爭。戰事推升油價，也讓共和黨面臨更大壓力。根據美國汽車協會（AAA）資料，11日美國每加侖汽油平均價格為3.58美元，一周內上漲38美分。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）回應聲明表示，川普正「勇敢保護美國免於伊朗流氓政權所構成的致命威脅，這正是『美國優先』政策最具體的展現」 。

川普鼓動伊朗人民起義…BBC：伊拉克人曾誤信美國總統 付出血腥代價

聯合報社論／川普想結束戰爭，但以色列和伊朗不肯停

打伊朗的「選擇之戰」 川普要負全責

川普：戰事將「很快」結束 三個原因又TACO了

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

川普鼓動伊朗人民起義…BBC：伊拉克人曾誤信美國總統 付出血腥代價

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡相繼告訴伊朗人民，他們正面臨一次「世代難逢的機會」，可以推翻當前的伊朗政權，但並未承諾提供直接軍事支持。BBC國際新聞主編鮑溫（Jeremy Bowen）在專文中指出，這讓他想起美國前總統老布希當年發表的一場演說。

真主黨百枚火箭攻擊以色列 以軍空襲貝魯特釀7死21傷

以色列國防軍消息人士告訴「紐約郵報」，黎巴嫩真主黨昨天向以色列發射100枚火箭攻擊，而以色列引以為傲的鐵穹防空系統僅攔截...

紐時：美誤判伊朗反應 官員臨時調整計畫不敢直諫川普

美國與以色列對伊朗開戰，德黑蘭視此為一場攸關生存的威脅，回應明顯比2025年6月的「12日戰爭」更為激烈。相較之下，川普總統及他的顧問似乎從一開始就誤判伊朗的反應，導致美國官員不得不臨時調整計畫，從匆忙下令撤離大使館，到制定降低油價的政策提案。

美以戰火破壞 伊朗這些17世紀最珍貴世遺宮殿被毀了

伊朗境內多處聯合國教科文組織世界遺產(Unesco World Heritage)以及其他歷史性地標，在美以兩國不斷升級的空襲行動中遭到破壞，威脅到該國一些最珍貴的文化遺址。

