挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

2024年美國總統大選前夕表態挺川普的知名Podcast主持人喬・羅根（Joe Rogan），近幾個月砲聲隆隆。羅根10日談到美伊戰爭直言「瘋狂」，美國人可能感覺被總統川普背叛，因為這與川普競選時的政策出現明顯反轉。

紐約時報報導，羅根在節目上表示：「這看起來實在太瘋了，他競選主打不再有戰爭，結束愚蠢、毫無意義的戰爭。但現在卻出現一場我們甚至很難說清楚為何要打的戰爭。」

2024年大選最後關頭，羅根與川普錄製一場長達3小時、氣氛友好的訪談節目，並在投票前夕公開表態支持，助川普鎖定勝局。自川普重返白宮以來，羅根不時會對他提出批評，近幾個月則更加明顯。

去年12月，羅根談到白宮新設牌匾批評前總統拜登，形容此舉「太瘋」。今年1月，他評論明州移民暨海關執法局（ICE）探員槍殺美國公民一案「在各方面都很不對勁」，並將ICE執法比擬為「蓋世太保」。

羅根這次更顯得直接。他比較美伊戰爭與今年1月抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，直言兩件事「都說不通」，但抓捕馬杜洛「至少處理得乾脆」，對伊朗開戰「就完全瘋了」。

《喬・羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）是全球最受歡迎的Podcast之一，在YouTube擁有2千萬訂戶，Spotify上有約1450萬追隨者。 羅根在部分議題偏右的立場，使他在保守派政治圈成為一個重要聲音。川普過去也承認羅根的重要性，2024年表示「他是這領域最大咖」。羅根批評之際，美伊戰爭正威脅共和黨今年期中選情。

民調顯示，多數美國民眾不支持這場戰爭。戰事推升油價，也讓共和黨面臨更大壓力。根據美國汽車協會（AAA）資料，11日美國每加侖汽油平均價格為3.58美元，一周內上漲38美分。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）回應聲明表示，川普正「勇敢保護美國免於伊朗流氓政權所構成的致命威脅，這正是『美國優先』政策最具體的展現」 。