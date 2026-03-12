義大利駐伊拉克軍事基地遭飛彈攻擊 義防長持續與軍方高層聯繫

美國與以色列對伊朗開戰，德黑蘭視此為一場攸關生存的威脅，回應明顯比2025年6月的「12日戰爭」更為激烈。相較之下，川普總統及他的顧問似乎從一開始就誤判伊朗的反應，導致美國官員不得不臨時調整計畫，從匆忙下令撤離大使館，到制定降低油價的政策提案。

2026-03-12 14:24