快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

義大利駐伊拉克軍事基地遭飛彈攻擊 義防長持續與軍方高層聯繫

中央社／ 羅馬12日綜合外電報導
義大利國防部長克羅塞托。美聯社
義大利國防部長克羅塞托。美聯社

義大利國防部今天表示，義國駐伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）地區的軍事基地凌晨遭到1枚飛彈攻擊，基地人員無人傷亡。

路透社報導，義大利國防部今天凌晨在社群平台X發文說：「1枚飛彈擊中我國位於阿比爾（Erbil）的軍事基地。基地人員無人傷亡，所有人平安無事。」

國防部補充說，部長克羅塞托（Guido Crosetto）針對此事持續與軍方高階指揮官保持聯繫。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）另於X平台發文說，基地人員早已進入地下掩體避難，所有人「安然無恙」。

根據義大利國防部官網，約有300名義軍人員派駐阿比爾，負責訓練庫德族安全部隊。

飛彈 伊拉克 軍事基地 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

伊朗襲商船安理會籲停打鄰國 中東最新戰況一次看

伊朗稱襲擊多處美軍基地 在荷莫茲海峽擊中2艘船

伊朗南部學校遇襲傷亡慘重 義大利總理發聲譴責

連傳爆炸聲…伊朗發射多枚飛彈 以色列啟動防空系統攔截

相關新聞

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

2024年美國總統大選前夕表態挺川普的知名Podcast主持人喬・羅根（Joe Rogan），近幾個月砲聲隆隆。羅根10日談到美伊戰爭直言「瘋狂」，美國人可能感覺被總統川普背叛，因為這與川普競選時的政策出現明顯反轉。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

川普鼓動伊朗人民起義…BBC：伊拉克人曾誤信美國總統 付出血腥代價

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡相繼告訴伊朗人民，他們正面臨一次「世代難逢的機會」，可以推翻當前的伊朗政權，但並未承諾提供直接軍事支持。BBC國際新聞主編鮑溫（Jeremy Bowen）在專文中指出，這讓他想起美國前總統老布希當年發表的一場演說。

真主黨百枚火箭攻擊以色列 以軍空襲貝魯特釀7死21傷

以色列國防軍消息人士告訴「紐約郵報」，黎巴嫩真主黨昨天向以色列發射100枚火箭攻擊，而以色列引以為傲的鐵穹防空系統僅攔截...

紐時：美誤判伊朗反應 官員臨時調整計畫不敢直諫川普

美國與以色列對伊朗開戰，德黑蘭視此為一場攸關生存的威脅，回應明顯比2025年6月的「12日戰爭」更為激烈。相較之下，川普總統及他的顧問似乎從一開始就誤判伊朗的反應，導致美國官員不得不臨時調整計畫，從匆忙下令撤離大使館，到制定降低油價的政策提案。

美以戰火破壞 伊朗這些17世紀最珍貴世遺宮殿被毀了

伊朗境內多處聯合國教科文組織世界遺產(Unesco World Heritage)以及其他歷史性地標，在美以兩國不斷升級的空襲行動中遭到破壞，威脅到該國一些最珍貴的文化遺址。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。