義大利駐伊拉克軍事基地遭飛彈攻擊 義防長持續與軍方高層聯繫
義大利國防部今天表示，義國駐伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）地區的軍事基地凌晨遭到1枚飛彈攻擊，基地人員無人傷亡。
路透社報導，義大利國防部今天凌晨在社群平台X發文說：「1枚飛彈擊中我國位於阿比爾（Erbil）的軍事基地。基地人員無人傷亡，所有人平安無事。」
國防部補充說，部長克羅塞托（Guido Crosetto）針對此事持續與軍方高階指揮官保持聯繫。
義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）另於X平台發文說，基地人員早已進入地下掩體避難，所有人「安然無恙」。
根據義大利國防部官網，約有300名義軍人員派駐阿比爾，負責訓練庫德族安全部隊。
