不缺彈藥！美國對伊朗「持久攻勢」信心滿滿 分析人士：彈藥儲備隱憂浮現

德國之聲／ 德國之聲
一艘油輪航行在靠近阿曼附近海域。路透
2月28日，美國伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。此後一周，美國在伊朗全國範圍內實施了數千次打擊，在空中、陸地和海上部署了逾20種武器系統。

在美以聯合打擊的第一波攻勢中，伊朗最高領袖阿裡．哈米尼遇難。川普表示，戰爭可能持續四至五周，但美國「有能力堅持更長時間」。

川普政府有多大把握？

川普政府對美國軍事能力持樂觀態度。

「我們不缺彈藥」，國防部長赫格塞斯在佛羅裡達州美國中央司令部視察時表示。「我們的攻防武器庫存足以支撐這場行動，無論需要多長時間。」

然而，川普已悄然承認潛在問題所在。他在Truth Social上發文寫道：「美國彈藥儲備在中高端層級從未像現在這樣充足——在最高端，我們有一定儲備，但尚未達到理想水平。」

美國智庫史汀生中心（Stimson Center）高級研究員格裡科（Kelly Grieco）認同川普對武器等級的區分。最令人憂慮的，正是這些最高端的遠程導彈和攔截器。她說，「那方面的庫存確實存在實實在在的限制。」

一道簡單的算術題

據美國中央司令部數據，開戰頭7天，美國在伊朗打擊了逾3000個目標。

作為回應，伊朗向該地區美國目標發射了數千架「沙赫德-136」無人機和數百枚導彈。

問題正是出在這裡。

伊朗「沙赫德」無人機的制造成本在2萬至5萬美元之間。美國及盟友采用了多種反制手段，但都不便宜。攜帶AIM-9導彈的戰鬥機，每次攔截耗費45萬美元，加上每小時4萬美元的飛機運營成本。「飛機一小時的運營成本，相當於一架沙赫德的造價，」格裡科說。「這不劃算，這不是一個有利的成本交換。」

她認為，美國本應從烏克蘭汲取教訓……後者已找到更廉價的方法，例如造價低於沙赫德無人機的攔截無人機。「美國測試過這種技術，只是採購數量不足，」她說。

造價昂貴得多的愛國者防空導彈（每枚約300萬美元）被用於攔截伊朗彈道導彈，而庫存擔憂正集中於此。戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西安（Mark Cancian）估計，庫存正在迅速消耗。「開戰初期，我估計約有1000枚愛國者導彈，我認為我們已經消耗了相當大一部分。」他估計，已有200至300枚愛國者導彈被使用。

此類高端武器的生產耗時漫長。洛克希德．馬丁公司2025年全年僅交付了620枚PAC-3攔截器。「如果你今天去找這家公司說要再買一枚‘愛國者’，至少要等兩年才能到貨，「坎西安說。

至於伊朗的「沙赫德」無人機，分散化生產使庫存估算極為困難。「即便在戰前，我們也沒有關於其儲量的可靠數據，「格裡科說。「如果你真想造一架，在自家車庫裡就能組裝。」

未來能否應對中俄威脅？

分析人士普遍認為，美國在伊朗作戰期間不太可能耗盡武器，但他們對未來表示憂慮。

「會不會耗盡？這不是我用來描述問題的方式，」格裡科說。「我不認為這場戰爭中會有什麼東西真正耗盡。但問題在於——戰後我們將面對捉襟見肘的庫存——這將在未來數年內限制我們在印太、歐洲乃至中東的選擇空間。」

澤連斯基已拉響警報。「有人擔憂，如果戰爭曠日持久，美國可能削減對烏克蘭防空系統和防空導彈的供應，」他在接受意大利國家廣播公司RAI采訪時說。

前國務卿布林肯（Antony Blinken）在接受彭博社採訪時發出類似警告：持續的伊朗軍事行動可能使美國在應對來自俄羅斯和中國的威脅時陷入被動。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

以色列 伊朗 美國 川普 彈藥

