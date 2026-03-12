川普鼓動伊朗人民起義…BBC：伊拉克人曾誤信美國總統 付出血腥代價

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡相繼告訴伊朗人民，他們正面臨一次「世代難逢的機會」，可以推翻當前的伊朗政權，但並未承諾提供直接軍事支持。BBC國際新聞主編鮑溫（Jeremy Bowen）在專文中指出，這讓他想起美國前總統老布希當年發表的一場演說。

當時，旨在將伊拉克軍隊逐出科威特的「沙漠風暴」行動正如火如荼展開。老布希前往生產愛國者攔截飛彈的工廠，讚揚打造這款被視為「奇蹟武器」的工人，同時表示伊拉克統治者海珊應遵守聯合國決議、從科威特撤軍，接著說出了幾句後果深遠的話。

老布希說：「還有另一種方式可以讓流血停止，那就是讓伊拉克軍隊與伊拉克人民自行採取行動，迫使獨裁者海珊下台。」

一些伊拉克人當真了。

海珊政權雖在戰爭中遭到嚴重削弱，但停火協議讓他仍然掌權，伊拉克南部什葉派與北部的庫德族人發動武裝起義，美英及其他聯軍國家卻未介入。海珊政權出動被允許保留的直升機展開反攻，殺害數以千計的庫德人與伊拉克什葉派穆斯林。這些人原本相信起義得到美國總統的支持，卻誤以為華府會出手確保起義成功。

數以萬計的庫德人在冰冷的山區逃難，引發海珊部隊屠殺的恐怖故事。最後，美國、英國、法國等國在輿論壓力下展開大型人道救援行動，拯救庫德族，但南方的什葉派則沒有這樣的運氣。賓拉登因外國軍隊進駐沙烏地阿拉伯，認為伊斯蘭最神聖的土地遭到褻瀆，開始著手建立後來的凱達組織（Al Qaeda）。

波斯灣的每一場戰爭幾乎都為下一場衝突埋下種子。小布希總統2003年推翻海珊，完成他認為父親未完成的任務，伊朗卻成為那場戰爭的大贏家。如今，這場被視為第三次波斯灣戰爭的衝突，目標是逆轉伊朗自2003年後迅速擴張的區域影響力，而以色列尤其認為伊朗的核武能力構成生存威脅。

鮑溫指出，現在已經很清楚，結束這場戰爭並不簡單，後果最好的情況是不確定，最壞則可能十分危險。以色列也有自己的盤算。內唐亞胡的目標十分明確，他相信自己能實現一個畢生夢想：摧毀伊朗伊斯蘭共和國。他也像川普一樣呼籲伊朗人民起義，而以色列似乎並不擔心伊朗陷入暴力混亂，甚至可能認為那是一種可以接受的結果。

美國、以色列及支持者相信，推翻伊朗政權會讓世界更安全。他們或許是對的。伊朗當前的政權確實令人厭惡且暴力，今年1月在街頭殺害成千上萬名上街抗議鎮壓、腐敗與經濟崩潰的伊朗民眾，也將鈾濃縮到可能製造核武的程度。然而，如果這場戰爭引發像2003年伊拉克戰爭那樣的災難性後果，那他們就是錯的。

當年推翻海珊政權，卻沒有可行的政治替代方案，導致多年宗派屠殺與內戰，造成數十萬人死亡，也形成權力真空，孕育出後來的「伊斯蘭國」（IS）。IS的繼承者也可能尋找機會利用這場新的危機。

內唐亞胡曾多次考慮對伊朗開戰，但始終明白需要一位願意一同開戰的美國總統。直到川普上任，才做出了歷任美國總統未曾做出的決定。曾承諾不再讓美國陷入「無盡戰爭」的川普，如今可能發現自己不得不在中東維持軍事力量，而這些部隊原本應該被用來應對中國。

川普可能會學到一個教訓：發動戰爭遠比結束戰爭容易。如果不知道最終目標是什麼，就很難知道何時應該停下來。當世界最強大的國家似乎在沒有清晰政治戰略的情況下開戰，而且是在一位看起來「邊打邊看」的總統領導下，事情就更加困難了。