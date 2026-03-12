快訊

真主黨百枚火箭攻擊以色列 以軍空襲貝魯特釀7死21傷

中央社／ 以色列雷荷屋12日綜合外電報導
3月11日在黎巴嫩首都貝魯特市中心拍攝的遭襲擊的公寓樓。新華社
3月11日在黎巴嫩首都貝魯特市中心拍攝的遭襲擊的公寓樓。新華社

以色列國防軍消息人士告訴「紐約郵報」，黎巴嫩真主黨昨天向以色列發射100枚火箭攻擊，而以色列引以為傲的鐵穹防空系統僅攔截其中半數，以軍今晨對黎巴嫩發動空襲，造成7死21傷。

根據法新社，黎巴嫩表示以色列今晨對首都貝魯特（Beirut）市中心濱海地區發動空襲。黎巴嫩衛生部聲明指出，「以軍對貝魯特南部的拉姆勒特貝達（Ramlet al-Bayda）發動空襲，初步造成7人死亡、21人受傷。」

紐時指出，伊朗代理武裝組織真主黨（Hezbollah）火箭攻擊，以及以色列的反擊，標誌著目前美國與以色列聯合軍事行動已開闢新的戰線。美國將這項聯合軍事行動稱為 「史詩怒火行動」。

以色列國防軍（IDF）發言人說：「以軍不會容忍任何對以色列平民的傷害，將強力回應任何對以色列的威脅。」

真主黨火箭攻擊對以色列飛彈防禦系統構成嚴峻考驗，其中一些火箭未被攔截。目前尚不清楚以色列境內的實際損害，也不清楚以色列揚言可能展開地面行動的規模。

這次火箭攻擊發生在以色列與伊朗及其代理人最新戰爭的第12天。這場戰爭獲得美國軍事支持。以色列上一次與伊朗大規模戰爭是在去年6月，當時持續12天。

以色列民眾目前都在為可能的攻擊做準備，這些攻擊可能來自黎巴嫩及葉門激進團體青年運動（Houthis）。

到目前為止，青年運動尚未在這場戰爭中向以色列發射武器，讓以色列擔心這個伊朗代理武裝組織可能正在儲備武器，準備一次性發動大規模攻擊。

自2月28日戰爭爆發以來，伊朗已對至少10個波斯灣國家發動襲擊，包括駐有美軍的地區，但伊朗尚未把青年運動的主要據點葉門納入戰場。

雖然青年運動目前尚未參戰，但根據華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）報告，青年運動警告「手指已經扣在扳機上」。

荷莫茲海峽危機升高！日本三井貨船遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光

紐約時報報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，至少3艘船舶11日在波斯灣及荷莫茲海峽遭到攻擊，包括一艘全球航運巨頭日本三井持有的貨櫃船。伊朗似已宣稱對泰國籍散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」遇襲負責，阿曼海軍已救出其中20名船員，另有3人疑似受困船艙仍下落不明。泰媒也公布船員脫困後在海上自拍照片，可見船員驚魂未定，後方貨船仍持續竄出濃煙。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

川普鼓動伊朗人民起義…BBC：伊拉克人曾誤信美國總統 付出血腥代價

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡相繼告訴伊朗人民，他們正面臨一次「世代難逢的機會」，可以推翻當前的伊朗政權，但並未承諾提供直接軍事支持。BBC國際新聞主編鮑溫（Jeremy Bowen）在專文中指出，這讓他想起美國前總統老布希當年發表的一場演說。

紐時：美誤判伊朗反應 官員臨時調整計畫不敢直諫川普

美國與以色列對伊朗開戰，德黑蘭視此為一場攸關生存的威脅，回應明顯比2025年6月的「12日戰爭」更為激烈。相較之下，川普總統及他的顧問似乎從一開始就誤判伊朗的反應，導致美國官員不得不臨時調整計畫，從匆忙下令撤離大使館，到制定降低油價的政策提案。

美以戰火破壞 伊朗這些17世紀最珍貴世遺宮殿被毀了

伊朗境內多處聯合國教科文組織世界遺產(Unesco World Heritage)以及其他歷史性地標，在美以兩國不斷升級的空襲行動中遭到破壞，威脅到該國一些最珍貴的文化遺址。

