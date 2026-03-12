真主黨百枚火箭攻擊以色列 以軍空襲貝魯特釀7死21傷

以色列國防軍消息人士告訴「紐約郵報」，黎巴嫩真主黨昨天向以色列發射100枚火箭攻擊，而以色列引以為傲的鐵穹防空系統僅攔截其中半數，以軍今晨對黎巴嫩發動空襲，造成7死21傷。

根據法新社，黎巴嫩表示以色列今晨對首都貝魯特（Beirut）市中心濱海地區發動空襲。黎巴嫩衛生部聲明指出，「以軍對貝魯特南部的拉姆勒特貝達（Ramlet al-Bayda）發動空襲，初步造成7人死亡、21人受傷。」

紐時指出，伊朗代理武裝組織真主黨（Hezbollah）火箭攻擊，以及以色列的反擊，標誌著目前美國與以色列聯合軍事行動已開闢新的戰線。美國將這項聯合軍事行動稱為 「史詩怒火行動」。

以色列國防軍（IDF）發言人說：「以軍不會容忍任何對以色列平民的傷害，將強力回應任何對以色列的威脅。」

真主黨火箭攻擊對以色列飛彈防禦系統構成嚴峻考驗，其中一些火箭未被攔截。目前尚不清楚以色列境內的實際損害，也不清楚以色列揚言可能展開地面行動的規模。

這次火箭攻擊發生在以色列與伊朗及其代理人最新戰爭的第12天。這場戰爭獲得美國軍事支持。以色列上一次與伊朗大規模戰爭是在去年6月，當時持續12天。

以色列民眾目前都在為可能的攻擊做準備，這些攻擊可能來自黎巴嫩及葉門激進團體青年運動（Houthis）。

到目前為止，青年運動尚未在這場戰爭中向以色列發射武器，讓以色列擔心這個伊朗代理武裝組織可能正在儲備武器，準備一次性發動大規模攻擊。

自2月28日戰爭爆發以來，伊朗已對至少10個波斯灣國家發動襲擊，包括駐有美軍的地區，但伊朗尚未把青年運動的主要據點葉門納入戰場。

雖然青年運動目前尚未參戰，但根據華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）報告，青年運動警告「手指已經扣在扳機上」。