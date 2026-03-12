快訊

瑞典電視台：犯罪集團疑助伊朗 攻擊挪威美使館

中央社／ 記者辜泳秝斯德哥爾摩12日專電

瑞典電視台（SVT）報導，相關單位獲得情報，瑞典犯罪集團Foxtrot跟周末發生在奧斯陸的美國大使館爆炸案有關，情報指出Foxtrot透過加密通訊軟體Signal釋出任務招募。瑞典相關單位目前正在調查中。

美國駐挪威大使館於8日深夜凌晨1時許發生爆炸，這起爆炸發生在大使館領事部門入口處，未造成人員傷亡，僅有輕微財物損失。挪威警方懷疑此案與犯罪集團有關並已在11日逮捕涉案的3個20多歲的兄弟。

挪威每日雜誌報（Dagbladet）11日報導，挪威警方有3個調查方向，包括此案可能是國家行為者的指令、有犯罪集團執行此次攻擊、攻擊為兇手自發。伊朗大使在10日已向挪威世道報（VG）否認涉及此次案件。

每日雜誌報的報導，有情報指出，挪威警方認為伊朗是唯一可能發動此次攻擊的國家，情報並進一步將警方調查指向：伊朗指示自己人進行攻擊、犯罪集團Foxtrot代理伊朗執行、仇恨美國的新手發動攻擊。

瑞典電視台11日報導，瑞典警方懷疑犯罪集團Foxtrot跟伊朗攻擊異議人士、打擊以色列利益有關聯。報導也指出Foxtrot在通訊軟體Signal上發布攻擊任務招募，對在瑞典的伊朗異議人士可能造成威脅。

報導指出，美國對伊朗發動打擊，瑞典國安單位警告，涉及以色列、猶太人以及美國利益的單位甚至伊朗異議人士都可能遭受攻擊。

瑞典相關單位也接獲情報，Foxtrot跟在奧斯陸發生的美國大使館爆炸案有關，目前正在進行調查釐清案情。

瑞典電視台曾揭露Foxtrot跟駐瑞典、丹麥與比利時的以色列大使館攻擊案有關，也涉及攻擊在瑞典哥德堡市的以色列公司埃爾比特（Elbit）。此外，Foxtrot也曾招募17歲的青少年謀殺伊朗異議人士科士諾德（Arvin Khosnood）。

瑞典安全局（SAPO）表示，伊朗的確會利用犯罪集團執行攻擊任務，這將對國內的伊朗異議人士造成威脅，但他們不願意對Foxtrot是否涉案的情報做評論，目前正全力積極調查中。

瑞典媒體KVARTAL報導，被多國通緝且流亡的Foxtrot首領梅吉德(Rawa Majid)曾在伊朗被逮捕，有可能為了換取保護而協助伊朗透過其在瑞典的網絡執行針對以色列與美國的攻擊。

至截稿為止，未取得Foxtrot正式回應；Foxtrot為瑞典犯罪組織，曾涉毒品販運、武器走私、槍擊、謀殺與雇用殺手等犯行為一跨國犯罪集團。

