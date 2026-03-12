安理會促停攻鄰國 伊朗斥決議案無視美以攻擊

快訊

中央社／ 紐約聯合國總部11日綜合外電報導

聯合國安全理事會今天通過決議案，要求伊朗停止對波斯灣國家的攻擊，但未提及美國以色列對伊朗的空襲，伊朗大使痛批此舉是對國際組織的「公然濫用」。

法新社報導，這項決議案以13票贊成、2票棄權通過，「要求伊朗伊斯蘭共和國立即停止對巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與約旦的所有攻擊」。

這項決議案同時「譴責伊朗伊斯蘭共和國任何意圖封鎖、阻撓或以其他方式干擾荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）國際航行的行為或威脅」。

美國與以色列於2月28日聯手攻擊伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），並持續轟炸伊朗多處地點後，伊朗多次對波斯灣國家發動攻擊作為報復。

此外，伊朗也朝行經荷莫茲海峽的商船開火。荷莫茲海峽是全球燃料貿易的重要海上通道，伊朗此舉是在對全球經濟造成衝擊。

這項決議案是由巴林駐聯合國大使阿爾羅瓦伊（Jamal Fares Alrowaiei）提出並獲得135國支持。阿爾羅瓦伊說，決議案獲得通過，反映出波斯灣在全球經濟中的關鍵地位。

阿爾羅瓦伊在聯合國安理會上表示：「這是為什麼確保這個區域的安全不僅是區域事務，也是國際社會的共同責任，與全球經濟穩定和能源安全息息相關。」

聯合國安理會對決議案進行表決時，擁有否決權的中國與俄羅斯均棄權，不滿決議案未提及美、以對伊朗的敵對行為。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，這項決議案的通過代表「為了推動美國與以色列的政治目的，公然濫用安全理事會職權」。

他說：「我必須明確指出，這項決議案對我國而言是明顯的不公正，我國才是遭受明確侵略的主要受害者。」

美聯社報導，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）表示，這可能會讓人以為「伊朗是出於自身意願並帶有惡意，而對阿拉伯國家發動無端攻擊」。伊拉瓦尼補充，這項決議案「刻意忽略當前危機的根本原因」。

支持決議案的美國表示，通過決議反映了國際社會普遍譴責伊朗的攻擊行動。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）說：「伊朗製造混亂、意圖挾持鄰國、動搖區域決心的策略，明顯已適得其反，今天的表決結果就是明證。」

