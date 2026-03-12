荷莫茲海峽危機升高！日本三井貨船遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
泰國媒體公布照片瑪雅麗娜麗號船員獲救後自拍，船員一臉驚魂未定，後方可見失事貨船仍竄出濃煙。圖/擷自@sentdefender在X的照片
紐約時報報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，至少3艘船舶11日在波斯灣及荷莫茲海峽遭到攻擊，包括一艘全球航運巨頭日本三井持有的貨櫃船。伊朗似已宣稱對泰國籍散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」遇襲負責，阿曼海軍已救出其中20名船員，另有3人疑似受困船艙仍下落不明。泰媒也公布船員脫困後在海上自拍照片，可見船員驚魂未定，後方貨船仍持續竄出濃煙。

能源市場情報公司 Kpler 指出，三井（Mitsui）持有的貨櫃船One Majesty號停泊波斯灣時遭攻擊，但船隻仍可正常運作；另外2艘遇襲船舶則為運送穀物、鐵礦砂等散裝貨物的散裝貨輪，分別是Star Gwyneth號與泰國籍「瑪雅麗娜麗號」（Mayuree Naree）。

Star Gwyneth號遇襲時停泊在波斯灣。擁有該船的希臘公司 Star Bulk 執行長帕帕斯（Petros Pappas）表示，事件中沒有船員受傷，船體也未遭受嚴重損害。他並稱，公司研判「可能是意外」。

相較之下，瑪雅麗娜麗號受損情況較嚴重，20名船員已獲救，另有3人疑似受困船艙仍下落不明。

Kpler資深風險與合規分析師安帕齊迪斯（Dimitris Ampatzidis）表示，3艘遇襲船隻中，只有瑪雅麗娜麗號看來是在荷莫茲海峽內遭到攻擊，其餘船隻則位於波斯灣海域。

泰國媒體公布照片，可見瑪雅麗娜麗號船員獲救後在海上與後方失事貨輪自拍，船員一臉驚魂未定。

UKMTO指出，自美國以色列2月28日對伊朗開戰以來，已接獲13起攻擊通報。由於荷莫茲海峽平時承擔全球約20%油氣運輸，如今商船接連遇襲，也讓這條全球能源命脈面臨更大不確定性。

泰國籍散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」遇襲11日在荷莫茲海峽遇襲。歐新社
