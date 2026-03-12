駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國向伊朗發動「史詩怒火行動」至今已有7人陣亡，其中6人死於無人機襲擊，傷者之一的美國陸軍三等士官長希克斯住院時接受採訪。照片翻攝：YouTube / ABC News
美國伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

ABC新聞報導，37歲的希克斯來自明尼蘇達州普林斯頓（Princeton），隸屬於美國陸軍第103後勤指揮部（103rd Sustainment Command），這是一支以愛荷華州得梅因（Des Moines）為基地的陸軍後備單位。3月1日襲擊中喪生的6名士兵也都隸屬同一單位。

希克斯在馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心的病房受訪表示，他記得在伊朗無人機襲擊科威特一處美軍指揮中心、造成6名戰友喪生前，曾聽到一陣「嗡嗡聲」，而且聲音很快變得越來越大。

希克斯說：「我記得我把頭轉向左邊，看見那架無人機的機頭突然冒出來。我一看到就知道那是什麼，不是飛彈就是無人機。我接著把頭轉向右邊，就在那一刻爆炸，把整棟建築物炸得四分五裂。」

希克斯說，他與其他士兵當時躲在掩體中，上空正攔截飛彈與無人機。之後他們收到「警報解除」（all clear），因此走出掩體回到工作站，但就在那時，無人機襲擊科威特舒艾巴港（Shuaiba port）。他說：「我環顧四周，只看到到處都是濃煙、火焰，場面瘋狂又混亂。我當時知道必須離開，因此抓住我的戰友，把他拖出來，盡可能快地把人帶離現場。」

也是在那時，希克斯才意識到「受的傷比一開始想像的嚴重得多」。他遭彈片擊中，切斷脾臟的一條動脈，手臂與臉部也受傷；臉部神經受損，如今很難露出笑容。他說：「我正在持續進步。」

希克斯表示，軍中有個玩笑，認為部署到科威特就像「度假，而不是部署」。然而，局勢也可能很快變得險惡。他說：「你必須試著在心理上做好準備，但我覺得我們其實都沒有真正準備好，因為我們在科威特。科威特已經30多年沒戰爭，我們原以為自己是安全的。」

