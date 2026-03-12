分析：速戰速決夢碎 川普對伊朗失算後續麻煩多

面對油價不斷攀升及來自國內基本盤的反彈，美國總統川普釋出訊號欲結束這場不到兩週前由他發動的對伊朗戰爭。但分析稱當前美伊主、被動易勢，美國現在收手後續風險頗多。

● 紐時：川普從頭到尾誤判伊朗

紐約時報一篇分析指出，包括能源部長萊特（ChrisWright）在內部分白宮幕僚直到開戰前夕的2月18日仍認為，這次攻擊伊朗仍會如去年6月的以、伊12日戰爭般，油價僅短暫波動，全然無視有人警告伊朗可能封鎖承載全球約20%石油供應的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）、發動經濟戰爭拖垮美國。

整個事態到目前凸顯川普與部分幕僚嚴重誤判伊朗對衝突的反應。德黑蘭將這次美、以的攻擊視為存亡之戰，所做準備與回應遠比去年的12日戰爭更充分與激烈，包括向中東的美軍基地、波斯灣國家城市及以色列人口密集區發射大量飛彈與無人機。

其實在美、以2月28日對伊朗開戰前，一些軍事顧問就警告，伊朗可能這回的反擊會更具侵略性，但川普卻仍有信心，認為除掉伊朗的高層會促使更務實的領導人接掌權力，進而迅速結束戰事。

然而預期中的伊朗神職政權內部倒戈、人民起義等均未發生，伊朗不但持續用飛彈和無人機反擊，荷莫茲海峽航運還因伊朗威脅攻擊商船而陷入停滯、油價飆升。迫使美方官員連忙調整計畫，包括緊急下令撤離使館及草擬降低油價的應變方案。

● 挺過此戰 伊朗恐下定核武決心

華爾街日報指出，伊朗手中一批濃度達60%、已接近武器級的濃縮鈾，去年6月在核設施遭美軍空襲時轉移而得保，依然是德黑蘭迅速突破核武門檻的關鍵。外界憂心德黑蘭撐過這次美以攻擊後，會決心研發核武。

曾在白宮和美國情報界擔任負責核子政策要職、現為「核子威脅倡議」（NTI）專家的布魯爾（EricBrewer）說：「壞消息是，伊朗仍處於一個能製造核武的位置，且這次恐讓伊朗更有動機將核武造出。」

曾於川普第一任時在白宮任職、現為華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）高級研究員的塔布勒（Andrew Tabler）認為，如伊朗政權挺過這次挨打，即便被削弱，仍握有威脅荷莫茲海峽及美國波灣盟邦能源基礎設施的主動權，「影響能源價格的能力仍不容小覷」。

伊朗顯然看準美國禁不起持久戰，目前態度是不急於停火。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，唯有承認伊朗所有合法權利、支付戰爭賠款及提供堅實的國際擔保以防日後再有侵略，才願停戰。

● 伊朗等級對手都擺不平 美國威信再受損

獨立研究機構「海灣國際論壇」（Gulf InternationalForum）執行主任薩弗（Dania Thafer）說：「從軍事角度看，美國是勝利一方。但從政治角度看，美國與以色列在伊朗問題上其實幾乎沒取得任何成果。」

此外，包括中國乃至美國在亞洲的盟邦都在密切觀察美軍這次的表現。

美國與以色列固然用高精準火力取得制空權，並摧毀伊朗大部分海、空力量，但伊朗始終仍能向整個中東發射飛彈與無人機，且能以精準打擊摧毀包括終端高空防衛系統（THAAD）雷達在內美軍一些最敏感且稀缺的軍事目標。美國的波斯灣盟國暴露於生存威脅，會讓日、韓等看在眼裡。

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究所所長曾銳生（Steve Tsang）說：「這場戰爭嚴重損害美國在全球地位，恐意味中國在中東及更廣泛的全球南方（Global South）建立影響力的空間將大得多。每個人都在看：伊朗充其量只是中等軍事強國，美國卻無法徹底打垮對方。」

被美、以拖入這場戰爭的波灣各國領袖，表面上沒有公開表達對川普政府不滿，然在檯面下許多人開始懷疑，與美國的同盟關係會否反倒是負擔而非資產，尤其是在伊朗政權挺過這次戰爭並重新武裝後。

曾任職巴林總理辦公室、現為智庫「觀察研究基金會」中東分支（ORF Middle East）研究員的古魯姆（Mahdi Ghuloom）說：「川普始終沒徹底想清楚中東政策，發動這場戰爭的決定是倉促做出，後果證明有所誤判。儘管波灣國家與美國的關係有抗壓性，但外交層面的挫折感將會大量出現。」