伊朗水雷鎖喉荷莫茲！美海軍二戰後最大剋星再現 外媒揭真正目的

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗控制的荷莫茲海峽。路透
華爾街日報報導，美國官員11日表示伊朗已在荷莫茲海峽布設水雷，美國戰爭研究所估計約10枚，這是德黑蘭最強的武器之一。儘管美軍宣稱摧毀伊朗海軍布雷艦艇，但伊朗實際上主要利用外觀與漁船無異的小型船隻，配合蛙人進行隱蔽布雷，使美軍極難辨識與徹底掃除。

對伊朗而言，布雷的目的不在於發動大規模正面海戰，而是透過恐怖效果干擾航運，甚或阻止美軍發動地面入侵。水雷自第二次世界大戰以來造成美國海軍艦艇受損的數量，超過任何其他攻擊手段。

1988年一枚伊朗水雷導致美艦觸雷受損，更引發美國海軍自二戰以來最嚴重的海戰之一。時任總統雷根隨後下令強力報復「螳螂行動」（Operation Praying Mantis），打擊多項伊朗目標。

專研海上威脅、駐巴庫發展與外交研究所資深研究員阿拉斯利（Jahangir E. Arasli）說，水雷是「不對稱作戰的利器」；伊朗雖然傳統作戰能力受挫，但仍保有不對稱作戰能力。伊朗布雷的主要方式，仍是利用外觀與一般漁船無異的小型船隻，搭載蛙人下水埋雷，幾乎難以辨識也難徹底掃除。

伊朗布雷的意義不在於實際炸毀多少船隻，而是製造威脅效果。阿拉斯利表示，主要目標是干擾航運與全球經濟。能源展望顧問公司管理合夥人哈吉（Anas Alhajji）則說，伊朗也可藉此阻止美國發動地面入侵。

伊朗現有水雷至少可分為3類，包括由潛水員吸附在船體外殼上的吸附式水雷（limpet mines）、以纜鏈固定於水中的繫留式水雷（moored mines），以及部署在海床上的沉底雷（bottom mines）。根據美軍網站，伊朗1980年代設計的圓形Maham 1水雷，可在水深僅1公尺的海域運作，外部設有5個觸角，船隻只要碰觸，就可能引爆最多120公斤炸藥。另有部分水雷除接觸引爆外，也可透過偵測船隻的噪音、磁場或電訊號啟動。

若要掃雷，通常須先由具備反水雷能力的艦艇或無人載具開路，利用聲納搜索海中可疑物，再逐一閃避、排除或引爆，清出可供船隻安全通行的航道。

波斯灣的水雷風險並非首次出現。早在1980年代近10年的兩伊戰爭期間，全球航運就曾因水雷威脅而陷入緊張，這段歷史後來被稱為「油輪戰爭」（Tanker Wars）。當時交戰雙方都攻擊石油設施，美國海軍因此開始為商船護航。

