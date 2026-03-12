伊朗襲商船安理會籲停打鄰國 中東最新戰況一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第12天，伊朗今天襲擊行經荷莫茲海峽的商船，聯合國安理會要求伊朗停止攻打波斯灣鄰國，國際能源總署同意釋出規模最大的4億桶儲油。

● 伊朗與真主黨聯手 襲以色列目標

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）表示，他們已與黎巴嫩盟友真主黨（Hezbollah）聯手，對以色列境內目標展開聯合飛彈行動。真主黨稍早表示，已對以色列北部發射數十枚火箭與先進飛彈。

● 美國攻打伊朗6天 燒掉逾3600億元

「紐約時報」報導，五角大廈向國會議員簡報時指出，美國對伊朗開戰的第一週，已讓美軍耗費超過113億美元（約新台幣3600億元）。

● 以色列無人機襲德黑蘭

根據法斯通訊社（Fars news agency），以色列對德黑蘭檢查站發動無人機攻擊，擊斃數名伊朗安全部隊成員，這是自中東戰爭爆發以來，首次針對德黑蘭的這類攻擊。

● 聯合國安理會要求伊朗停止攻擊

聯合國安全理事會通過決議，要求伊朗停止對波斯灣國家發動攻擊，但未提及美國與以色列對伊朗的空襲。這項決議案是以13票同意、0票反對通過，擁有否決權的中國與俄羅斯均棄權。

● 伊朗最高顧問稱川普是「撒旦」

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）的高級軍事顧問沙法維（Yahya Rahim Safavi）在國家電視台上發表談話，猛烈批評美國總統川普，並再度揚言將消滅以色列。

他說：「川普是最腐敗、最愚蠢的美國總統。他自己就是撒旦本身。」

● 油輪伊拉克水域遇襲 至少20名船員獲救

伊拉克港務當局指出，一艘油輪在伊拉克領海遭遇不明攻擊，至少20名船員被伊拉克港務人員救起。

● 以色列與真主黨交戰 黎巴嫩逾630人喪命

黎巴嫩表示，以色列與真主黨在中東戰爭中交戰，10天下來的死亡人數已超過630人，另有逾80萬人登記為流離失所者。

● 美國：歡迎伊朗參加世界盃

白宮表示，儘管戰爭持續進行，美國總統川普仍「歡迎」伊朗參加即將於北美洲登場的世界盃足球賽。

● 傳伊朗在荷莫茲海峽布雷 馬克宏稱無從證實

媒體報導伊朗正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示無法證實此事。荷莫茲海峽是石油運輸重要航道，目前已因戰爭幾乎處於封閉狀態。

馬克宏補充說，在美國與以色列聯手空襲下，伊朗的軍事能力已被削弱，但尚未「降低到零」。

● 花旗等國際企業撤出波灣地區辦公室

伊朗威脅將攻擊美國和以色列相關的中東經濟目標與中心後，多家大型國際企業關閉或撤離波灣國家辦公室。

美國金融業者花旗集團（Citi）與英國顧問公司德勤（Deloitte）已撤出杜拜金融中心，另一家英國顧問服務公司資誠（PwC）則關閉沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國與科威特的辦公室。

● 川普稱「幾乎沒有目標可打」

美國總統川普暗示，戰爭可能很快將結束，稱伊朗幾乎沒有剩下可供美國攻擊的目標。川普接受美國媒體Axios訪問時說，「幾乎沒有目標可打」，戰爭「很快」將結束。他說：「只要我想結束，就會結束。」

● IEA將釋出4億桶儲油

國際能源總署（International Energy Agency, IEA）表示，成員國將釋出4億桶戰備儲油，以緩解戰爭造成的衝擊，這將是史上規模最大的釋出。

● 無人機攻擊阿曼港口燃料槽

阿曼國營媒體報導，伊朗持續攻擊波斯灣基礎設施，無人機擊中阿曼沙拉拉（Salalah）港口的燃料槽。目前未傳出傷亡。

● 傳目標鎖定錯誤 致美軍擊中伊朗學校

「紐約時報」引述美國官員說法報導，美國是因為目標鎖定錯誤，導致一枚戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈擊中一所伊朗學校。

● 烏克蘭派反無人機團隊 支援卡達等波灣國家

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，專精對抗伊朗式無人機的烏克蘭反無人機小組，已開始在遭伊朗攻擊的3個波灣國家投入協助。

澤倫斯基發言人說，卡達、阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯是首批接受烏克蘭援助的國家。

● 伊朗稱攻擊荷莫茲海峽船隻

伊朗革命衛隊表示，已在荷莫茲海峽攻擊一艘懸掛賴比瑞亞旗幟、自稱屬於以色列的船隻，以及一艘泰國散裝貨船，稱這些船隻未依警告停船。

伊朗革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）在社群平台X發文說：「任何打算通過的船隻，都必須獲得伊朗許可。」

伊朗軍方表示，凡屬美國、以色列或他們盟友的船隻，只要出現在荷莫茲海峽，都將被視為「合法目標」。

● 伊朗國營媒體：無人機擊中杜拜建築

伊朗國營媒體今天報導，一架伊朗無人機擊中杜拜一棟建築。伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）表示，一架「精準導引無人機」擊中杜拜一座高樓。

杜拜媒體辦公室在社群媒體X上發文說，有關當局正在處理「一起無人機墜落在杜拜灣碼頭（DubaiCreek Harbour）附近建築的事件」。