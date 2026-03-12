嫌照片「不夠稱頭」？華郵：美防長記者會禁媒體攝影記者入場

華盛頓郵報11日獨家報導，2名知情人士透露，美國國防部長赫塞斯的幕僚認為媒體發布的照片「不夠好看」（unflattering）後，國防部已禁止新聞攝影記者出席對伊朗戰事的記者會。

消息人士因擔心遭到報復而要求匿名。引發赫塞斯方面不滿的記者會於2日召開，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將一併出席。這也是赫塞斯自2025年6月26日以來，首次站上五角大廈簡報室講台。美聯社、路透與蓋蒂圖片社（Getty Images）在內的多家媒體均派出攝影記者到場。

媒體攝影師隨後發布照片，並因授權全球各地出版機構而廣泛傳播。然而，赫塞斯的幕僚向同事表示，他們不喜歡部長在照片中的樣子。兩名知情人士透露，赫塞斯的助理因此決定，禁止攝影記者進入五角大廈3月4日與10日舉行的兩場後續記者會。

五角大廈新聞秘書威爾森（Kingsley Wilson）在聲明中表示：「為了有效使用五角大廈簡報室空間，我們允許每家未持證新聞媒體派一名代表入場，但不包括聯合採訪團（pool）。記者會照片會立即在網路上發布，供大眾與媒體使用。如果這影響某些媒體的商業模式，他們應考慮申請五角大廈的採訪證。」白宮首席副發言人凱利（Anna Kelly）則拒絕置評。

目前尚不清楚究竟是某一張特定照片，還是當天所有照片的整體效果，引發赫塞斯幕僚的不滿。另外兩名知情人士表示，攝影記者4日前往記者會時被拒絕入場。自此之後，只有國防部官方攝影師獲准進入。

華郵發布這篇報導後，維護攝影記者權益的美國全國新聞攝影師協會（National Press Photographers Association, NPPA）發表聲明，譴責國防部的決定，並呼籲五角大廈恢復被禁止攝影記者的採訪權。NPPA同時表示，對攝影記者進行報復也引發新的憲法第一修正案疑慮。