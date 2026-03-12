快訊

翹班駕車闖平交道遭列車撞…台鐵新埔站副站長移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

日職／經典賽表現被看到了！林家正加盟日本火腿隊 將與古林睿煬、孫易磊當隊友

聽新聞
0:00 / 0:00

嫌照片「不夠稱頭」？華郵：美防長記者會禁媒體攝影記者入場

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫塞斯2日在五角大廈，就美國與以色列對伊朗的軍事衝突舉行記者會。路透
美國國防部長赫塞斯2日在五角大廈，就美國與以色列對伊朗的軍事衝突舉行記者會。路透

華盛頓郵報11日獨家報導，2名知情人士透露，美國國防部長赫塞斯的幕僚認為媒體發布的照片「不夠好看」（unflattering）後，國防部已禁止新聞攝影記者出席對伊朗戰事的記者會

消息人士因擔心遭到報復而要求匿名。引發赫塞斯方面不滿的記者會於2日召開，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將一併出席。這也是赫塞斯自2025年6月26日以來，首次站上五角大廈簡報室講台。美聯社、路透與蓋蒂圖片社（Getty Images）在內的多家媒體均派出攝影記者到場。

媒體攝影師隨後發布照片，並因授權全球各地出版機構而廣泛傳播。然而，赫塞斯的幕僚向同事表示，他們不喜歡部長在照片中的樣子。兩名知情人士透露，赫塞斯的助理因此決定，禁止攝影記者進入五角大廈3月4日與10日舉行的兩場後續記者會。

五角大廈新聞秘書威爾森（Kingsley Wilson）在聲明中表示：「為了有效使用五角大廈簡報室空間，我們允許每家未持證新聞媒體派一名代表入場，但不包括聯合採訪團（pool）。記者會照片會立即在網路上發布，供大眾與媒體使用。如果這影響某些媒體的商業模式，他們應考慮申請五角大廈的採訪證。」白宮首席副發言人凱利（Anna Kelly）則拒絕置評。

目前尚不清楚究竟是某一張特定照片，還是當天所有照片的整體效果，引發赫塞斯幕僚的不滿。另外兩名知情人士表示，攝影記者4日前往記者會時被拒絕入場。自此之後，只有國防部官方攝影師獲准進入。

華郵發布這篇報導後，維護攝影記者權益的美國全國新聞攝影師協會（National Press Photographers Association, NPPA）發表聲明，譴責國防部的決定，並呼籲五角大廈恢復被禁止攝影記者的採訪權。NPPA同時表示，對攝影記者進行報復也引發新的憲法第一修正案疑慮。

照片 記者會 赫塞斯 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

最高領袖遭「斬首」仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

伊拉克境內美國外交設施遇襲 疑為親伊朗民兵報復

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

五角大廈：「史詩怒火行動」以來已有140名美軍受傷

相關新聞

伊朗水雷鎖喉荷莫茲！美海軍二戰後最大剋星再現 外媒揭真正目的

華爾街日報報導，美國官員11日表示伊朗已在荷莫茲海峽布設水雷，美國戰爭研究所估計約10枚，這是德黑蘭最強的武器之一。儘管美軍宣稱摧毀伊朗海軍布雷艦艇，但伊朗實際上主要利用外觀與漁船無異的小型船隻，配合蛙人進行隱蔽布雷，使美軍極難辨識與徹底掃除。

穆吉塔巴受傷無礙大局！衛報點評：伊朗戰爭機器已上「自駕」軌道

伊朗新最高領袖穆吉塔巴被證實在以色列首波空襲中受傷，當局未公布他具體的健康狀態和康復速度，但他很可能腿部骨折、臉部受傷，甚至一度傳出昏迷。受傷的他被迅速扶上大位，被外界認為是伊朗革命衛隊（IRGC）急於鞏固權力，但衛報分析，此事凸顯伊朗體制運作邏輯：即便穆吉塔巴沒出面，戰時國家機器也能在「自動駕駛」狀態下運轉。

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

彭博資訊11日報導，多名知情官員透露，伊朗已透過區域中間人表示，若要達成停火，美國必須保證，美方與以色列未來都不會再對伊朗發動攻擊。

中東危機惡化 阿曼疏散在荷莫茲海峽之外主要石油港船隻

彭博引述接獲港口代理商通知的知情人士報導，阿曼已採取預防措施，疏散主要原油出口轉運站米納阿爾法哈爾（Mina Al Fahal）的所有船隻。

嫌照片「不夠稱頭」？華郵：美防長記者會禁媒體攝影記者入場

華盛頓郵報11日獨家報導，2名知情人士透露，美國國防部長赫塞斯的幕僚認為媒體發布的照片「不夠好看」（unflattering）後，國防部已禁止新聞攝影記者出席對伊朗戰事的記者會。

荷莫茲海峽何時重啟？保險才是海峽重啟的真正鑰匙

當美以聯軍精準斬首伊朗最高領袖哈米尼，打擊伊朗的飛彈發射井、無人機工廠及革命衛隊指揮中心時，國際油價一度因預期「快速勝利」而回落。然而，這種樂觀情緒很快便煙消雲散。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。