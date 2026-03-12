日本貨櫃船在波斯灣受損　船尾與機房地板現破洞

日本政府國土交通省（相當於交通部）今天說明，商船三井公司擁有的貨櫃船ONE MAJESTY（日本船籍）昨天在波斯灣受損，水面上的船尾外板與操舵機房內的地面出現破洞。

「讀賣新聞」報導，這艘船當地時間11日凌晨1時15分（台北時間11日清晨5時15分）左右，停泊在荷莫茲海峽（Hormuz Strait）西南邊約110公里處的波斯灣，當時位在船尾部分的操舵機房感受到衝擊。

詳細的受害狀況仍待確認，不過初步已知水面上的船尾外板與操舵機房內的地面出現破洞，目前未確認到船隻進水。不過即便進水，船隻仍能把水隔離在特定區域，不會使貨櫃船無法航行。

國交省指出，這艘貨櫃船之後就往西南方向移動，目前在現場約150公里外的地方停泊。

日本TBS電視台報導，受損原因仍待調查，但包含日本籍的船員在內，船上無人受傷，這艘貨櫃船仍能靠自己的動力航行。

日本船主協會表示，目前有45艘日本相關的船舶在波斯灣內，這次受損的船隻為其中一艘。

荷莫茲海峽是承載全球1/5石油運輸量的海上要道，目前仍幾乎未開放油輪通行，伊朗矢言在與美國和以色列戰爭期間不允許一滴石油離開波斯灣地區。