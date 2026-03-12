日本貨櫃船在波斯灣受損　船尾與機房地板現破洞

快訊

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本政府國土交通省（相當於交通部）今天說明，商船三井公司擁有的貨櫃船ONE MAJESTY（日本船籍）昨天在波斯灣受損，水面上的船尾外板與操舵機房內的地面出現破洞。

「讀賣新聞」報導，這艘船當地時間11日凌晨1時15分（台北時間11日清晨5時15分）左右，停泊在荷莫茲海峽（Hormuz Strait）西南邊約110公里處的波斯灣，當時位在船尾部分的操舵機房感受到衝擊。

詳細的受害狀況仍待確認，不過初步已知水面上的船尾外板與操舵機房內的地面出現破洞，目前未確認到船隻進水。不過即便進水，船隻仍能把水隔離在特定區域，不會使貨櫃船無法航行。

國交省指出，這艘貨櫃船之後就往西南方向移動，目前在現場約150公里外的地方停泊。

日本TBS電視台報導，受損原因仍待調查，但包含日本籍的船員在內，船上無人受傷，這艘貨櫃船仍能靠自己的動力航行。

日本船主協會表示，目前有45艘日本相關的船舶在波斯灣內，這次受損的船隻為其中一艘。

荷莫茲海峽是承載全球1/5石油運輸量的海上要道，目前仍幾乎未開放油輪通行，伊朗矢言在與美國以色列戰爭期間不允許一滴石油離開波斯灣地區。

荷莫茲海峽 日本 交通部 台北 以色列 伊朗 美國

伊朗水雷鎖喉荷莫茲！美海軍二戰後最大剋星再現 外媒揭真正目的

華爾街日報報導，美國官員11日表示伊朗已在荷莫茲海峽布設水雷，美國戰爭研究所估計約10枚，這是德黑蘭最強的武器之一。儘管美軍宣稱摧毀伊朗海軍布雷艦艇，但伊朗實際上主要利用外觀與漁船無異的小型船隻，配合蛙人進行隱蔽布雷，使美軍極難辨識與徹底掃除。

穆吉塔巴受傷無礙大局！衛報點評：伊朗戰爭機器已上「自駕」軌道

伊朗新最高領袖穆吉塔巴被證實在以色列首波空襲中受傷，當局未公布他具體的健康狀態和康復速度，但他很可能腿部骨折、臉部受傷，甚至一度傳出昏迷。受傷的他被迅速扶上大位，被外界認為是伊朗革命衛隊（IRGC）急於鞏固權力，但衛報分析，此事凸顯伊朗體制運作邏輯：即便穆吉塔巴沒出面，戰時國家機器也能在「自動駕駛」狀態下運轉。

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

彭博資訊11日報導，多名知情官員透露，伊朗已透過區域中間人表示，若要達成停火，美國必須保證，美方與以色列未來都不會再對伊朗發動攻擊。

中東危機惡化 阿曼疏散在荷莫茲海峽之外主要石油港船隻

彭博引述接獲港口代理商通知的知情人士報導，阿曼已採取預防措施，疏散主要原油出口轉運站米納阿爾法哈爾（Mina Al Fahal）的所有船隻。

嫌照片「不夠稱頭」？華郵：美防長記者會禁媒體攝影記者入場

華盛頓郵報11日獨家報導，2名知情人士透露，美國國防部長赫塞斯的幕僚認為媒體發布的照片「不夠好看」（unflattering）後，國防部已禁止新聞攝影記者出席對伊朗戰事的記者會。

荷莫茲海峽何時重啟？保險才是海峽重啟的真正鑰匙

當美以聯軍精準斬首伊朗最高領袖哈米尼，打擊伊朗的飛彈發射井、無人機工廠及革命衛隊指揮中心時，國際油價一度因預期「快速勝利」而回落。然而，這種樂觀情緒很快便煙消雲散。

