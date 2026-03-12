快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

穆吉塔巴受傷無礙大局！衛報點評：伊朗戰爭機器已上「自駕」軌道

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
即便伊朗最高領袖穆吉塔巴上任以來因傷從未公開露面，但國家戰爭機器仍在「自動駕駛」狀態下運轉。圖為德黑蘭街頭樹起穆吉塔巴接棒的巨幅看板。法新社
即便伊朗最高領袖穆吉塔巴上任以來因傷從未公開露面，但國家戰爭機器仍在「自動駕駛」狀態下運轉。圖為德黑蘭街頭樹起穆吉塔巴接棒的巨幅看板。法新社

伊朗新最高領袖穆吉塔巴被證實在以色列首波空襲中受傷，當局未公布他具體的健康狀態和康復速度，但他很可能腿部骨折、臉部受傷，甚至一度傳出昏迷。受傷的他被迅速扶上大位，被外界認為是伊朗革命衛隊（IRGC）急於鞏固權力，但衛報分析，此事凸顯伊朗體制運作邏輯：即便穆吉塔巴沒出面，戰時國家機器也能在「自動駕駛」狀態下運轉。

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼談到穆吉塔巴時表示，他的傷勢「未被通報為危急」。外界解讀，這種措辭暗示他本人可能並未親眼見到穆吉塔巴。

流亡海外的反對派團體聲稱，穆吉塔巴目前陷入昏迷，在醫院秘密接受治療，對自己接任最高領袖、甚至是家族成員在空襲中傷亡慘重，都一無所知。

新領袖上台迄今「神隱」，當局未發布他的任何照片、影片或錄音講話，引發外界揣測：專家會議選出的是一個活人、一具屍體，還是一尊人形立牌？

牛津大學聖安東尼學院的伊朗歷史與政治副教授Maryam Alemzadeh指出，伊朗體制深具韌性，主要源自革命衛隊、巴斯基（Basij）民兵與其他國家機構組成的半正式網絡，這個網絡身兼服務、監視與鎮壓功能，且從一開始就被設計成領導層可輕易替換，因此「斬首」行動幾乎無法撼動這個網絡。

中東研究所資深研究員Alex Vatanka表示，穆吉塔巴即使正式掌權，可能也需要長達四年才能建立個人權威，正如他父親當年上台時一樣，因為「權力並不來自職位」，而是來自坐那個位子的人，這需要時間。

目前，伊朗的軍事戰略已確立，戰爭機器幾乎處於自動駕駛狀態，目標是透過一場沒有明確界限的非對稱戰爭，最大化伊朗對手的外部經濟成本。在此情況下，即便新領袖受傷或暫時缺席，也不會改變戰局的既定方向。

相較之下，德黑蘭甚至可以在一旁觀看美國總統川普每天為了解釋自己在做什麼而陷入自我矛盾。衛報點評，就目前局勢而言，真正顯得沒有方向的國家，恐怕不是伊朗。

穆吉塔巴 伊朗 以色列 美國

延伸閱讀

伊朗總統之子首度發聲：新領袖穆吉塔巴受傷但安全

新最高領導人穆吉塔巴神隱 伊朗總統之子證實受傷但安全無虞

接班3天仍音訊全無 伊朗新最高領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

父母妻兒全亡、家族共8死 伊朗新領導人未來恐怕只會「更強硬」

相關新聞

穆吉塔巴受傷無礙大局！衛報點評：伊朗戰爭機器已上「自駕」軌道

伊朗新最高領袖穆吉塔巴被證實在以色列首波空襲中受傷，當局未公布他具體的健康狀態和康復速度，但他很可能腿部骨折、臉部受傷，甚至一度傳出昏迷。受傷的他被迅速扶上大位，被外界認為是伊朗革命衛隊（IRGC）急於鞏固權力，但衛報分析，此事凸顯伊朗體制運作邏輯：即便穆吉塔巴沒出面，戰時國家機器也能在「自動駕駛」狀態下運轉。

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

彭博資訊11日報導，多名知情官員透露，伊朗已透過區域中間人表示，若要達成停火，美國必須保證，美方與以色列未來都不會再對伊朗發動攻擊。

荷莫茲海峽何時重啟？保險才是海峽重啟的真正鑰匙

當美以聯軍精準斬首伊朗最高領袖哈米尼，打擊伊朗的飛彈發射井、無人機工廠及革命衛隊指揮中心時，國際油價一度因預期「快速勝利」而回落。然而，這種樂觀情緒很快便煙消雲散。

美戰斧飛彈攻擊伊朗小學175死 傳用過時情報鎖定目標釀大錯

美國與以色列2月28日開始轟炸伊朗，沙賈拉．塔伊耶貝（Shajarah Tayyebeh）小學遭戰斧飛彈擊中。當地官員表示，至少175人死亡，其中大多數是兒童。紐約時報11日報導，美方官員與其他知情人士透露，一項仍在進行中的軍事調查已判定，美國需對這起致命攻擊負責。

川普打伊朗6天燒掉3612億元！還沒算前置成本 實際開支恐更高

紐約時報報導，美軍2月28日對伊朗展開代號「史詩怒火」行動，6天內耗費逾113億美元，相當於台幣3612億元。這是國會目前收到最完整的戰費估算，但當中並未納入其他行動相關成本，包括首波空襲前軍備與人員部署等前置成本，首周總開支料將進一步攀升。

川普速報／美軍情資過期誤炸女校 伊朗攻擊商船嗆小心油價

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。