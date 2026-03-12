穆吉塔巴受傷無礙大局！衛報點評：伊朗戰爭機器已上「自駕」軌道

伊朗新最高領袖穆吉塔巴被證實在以色列首波空襲中受傷，當局未公布他具體的健康狀態和康復速度，但他很可能腿部骨折、臉部受傷，甚至一度傳出昏迷。受傷的他被迅速扶上大位，被外界認為是伊朗革命衛隊（IRGC）急於鞏固權力，但衛報分析，此事凸顯伊朗體制運作邏輯：即便穆吉塔巴沒出面，戰時國家機器也能在「自動駕駛」狀態下運轉。

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼談到穆吉塔巴時表示，他的傷勢「未被通報為危急」。外界解讀，這種措辭暗示他本人可能並未親眼見到穆吉塔巴。

流亡海外的反對派團體聲稱，穆吉塔巴目前陷入昏迷，在醫院秘密接受治療，對自己接任最高領袖、甚至是家族成員在空襲中傷亡慘重，都一無所知。

新領袖上台迄今「神隱」，當局未發布他的任何照片、影片或錄音講話，引發外界揣測：專家會議選出的是一個活人、一具屍體，還是一尊人形立牌？

牛津大學聖安東尼學院的伊朗歷史與政治副教授Maryam Alemzadeh指出，伊朗體制深具韌性，主要源自革命衛隊、巴斯基（Basij）民兵與其他國家機構組成的半正式網絡，這個網絡身兼服務、監視與鎮壓功能，且從一開始就被設計成領導層可輕易替換，因此「斬首」行動幾乎無法撼動這個網絡。

中東研究所資深研究員Alex Vatanka表示，穆吉塔巴即使正式掌權，可能也需要長達四年才能建立個人權威，正如他父親當年上台時一樣，因為「權力並不來自職位」，而是來自坐那個位子的人，這需要時間。

目前，伊朗的軍事戰略已確立，戰爭機器幾乎處於自動駕駛狀態，目標是透過一場沒有明確界限的非對稱戰爭，最大化伊朗對手的外部經濟成本。在此情況下，即便新領袖受傷或暫時缺席，也不會改變戰局的既定方向。

相較之下，德黑蘭甚至可以在一旁觀看美國總統川普每天為了解釋自己在做什麼而陷入自我矛盾。衛報點評，就目前局勢而言，真正顯得沒有方向的國家，恐怕不是伊朗。