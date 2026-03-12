川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一名伊朗民眾11日在德黑蘭舉行的集體葬禮上，手持新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的海報。歐新社
彭博資訊11日報導，多名知情官員透露，伊朗已透過區域中間人表示，若要達成停火，美國必須保證，美方與以色列未來都不會再對伊朗發動攻擊。

知情人士表示，伊朗特別擔心，一旦目前這場戰爭結束，以色列可能再次發動攻擊。歐洲與中東國家目前正協助促成祕密溝通。不過，目前尚不清楚美國是否願意向伊朗作出這樣的承諾，以及是否有能力要求以色列作出同樣的保證。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）稍晚表示，結束戰爭的唯一方式是「承認伊朗的合法權利、支付賠償，以及對未來侵略提供堅定的國際保證」。他說，已將這一訊息傳達給「俄羅斯與巴基斯坦的領導人」。

一名白宮資深官員被問及此事時表示，對伊朗的軍事行動仍在持續、沒有放緩，並引用美國總統川普的說法指出，伊朗可能出現的新領導人已表示希望對話，最終也會與美方對談。

彭博資訊指出，美國與以色列對戰爭目標的說法不一。兩國最初暗示希望推動政權更迭，但伊朗在最高領袖哈米尼被擊斃後仍立場強硬，並在軍事上展現韌性，且透過選擇哈米尼強硬派兒子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班，展現對抗姿態。

華府與特拉維夫此後表示，可能接受比推翻伊朗伊斯蘭共和國政權更低的目標，包括摧毀伊朗的飛彈計畫與海軍力量。

