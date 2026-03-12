快訊

川普打伊朗6天燒掉3612億元！還沒算前置成本 實際開支恐更高

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國五角大廈官員11日向國會簡報表示，美軍對伊朗作戰前6天的整體成本已超過113億美元。法新社
美國五角大廈官員11日向國會簡報表示，美軍對伊朗作戰前6天的整體成本已超過113億美元。法新社

紐約時報報導，美軍2月28日對伊朗展開代號「史詩怒火」行動，6天內耗費逾113億美元，相當於台幣3612億元。這是國會目前收到最完整的戰費估算，但當中並未納入其他行動相關成本，包括首波空襲前軍備與人員部署等前置成本，首周總開支料將進一步攀升。

根據3名知情人士透露，五角大廈官員11日在國會山莊向議員進行閉門簡報，說明美軍對伊朗作戰前6天的整體成本估算，金額已超過113億美元。這是目前國會收到涵蓋範圍最完整的一次戰費說明。美官員先前曾透露，軍方在戰爭頭2天耗費約56億美元彈藥（約台幣1804億元）。

這筆金額及彈藥消耗速度均遠高於先前對外披露的水準。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）曾估計，這次行動最初100小時的成本為37億美元（約台幣1182億元），平均每日8億9140萬美元（約台幣284.9億元）。

川普政府先前曾表示，將向國會提出追加行動預算請求，但目前看來此事暫時降溫。參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）11日表示，預期3月不會收到追加預算請求。

根據紐時，美軍首波空襲使用包括AGM-154滑翔炸彈，單價可能介於57.8萬美元至83.6萬美元（約台幣1847萬元至2672萬元）；美國海軍近20年前採購3000枚AGM-154。此後，美軍表示將改用成本低得多的炸彈，例如聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。其中最小型彈頭的成本約為1000美元（約台幣3.1萬元），導引套件約為3.8萬美元（約台幣121萬元）。

美媒也曾報導，另據官方公布資訊，目前美軍在伊朗戰爭中已耗損3架F-15戰機，專家估計每架造價約1億美元，推估總額約3億美元（約96.6億台幣）；且已有共7名美軍士兵陣亡。

美戰斧飛彈攻擊伊朗小學175死 傳用過時情報鎖定目標釀大錯

美國與以色列2月28日開始轟炸伊朗，沙賈拉．塔伊耶貝（Shajarah Tayyebeh）小學遭戰斧飛彈擊中。當地官員表示，至少175人死亡，其中大多數是兒童。紐約時報11日報導，美方官員與其他知情人士透露，一項仍在進行中的軍事調查已判定，美國需對這起致命攻擊負責。

紐約時報報導，美軍2月28日對伊朗展開代號「史詩怒火」行動，6天內耗費逾113億美元，相當於台幣3612億元。這是國會目前收到最完整的戰費估算，但當中並未納入其他行動相關成本，包括首波空襲前軍備與人員部署等前置成本，首周總開支料將進一步攀升。

川普速報／美軍情資過期誤炸女校 伊朗攻擊商船嗆小心油價

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

美國與以色列突襲伊朗並擊殺最高領袖哈米尼，震撼全球。隱身幕後的沙烏地王儲穆罕默德（MBS） 扮演關鍵角色。華盛頓郵報點名，他和以色列總理內唐亞胡聯手敦促川普對伊朗動武。曾因哈紹吉血案被國際唾棄的「染血太子」，如今憑藉能源與安全承諾重回牌桌，展示現實政治裡「威脅與利益」如何徹底輾壓「道德汙點」的冷酷算式。

影／第一個小時就結束！川普宣稱伊朗戰爭「勝利」仍將繼續戰鬥

美國與以色列持續轟炸伊朗進入第12天之際，美國總統川普11日宣稱，美國已在對伊朗的戰爭中取得勝利，並堅稱戰爭其實早已結束，但同時表示美國仍將留在戰場上完成任務。

傳伊朗在荷莫茲海峽布水雷 川普：美軍擊中28艘布雷船

在中東戰爭愈演愈烈之際，伊朗試圖封鎖中東重要航道荷莫茲海峽，據傳已在此水域布設水雷。美國總統川普今天表示，美軍已擊中28...

