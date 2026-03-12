美戰斧飛彈攻擊伊朗小學175死 傳用過時情報鎖定目標釀大錯

美國與以色列2月28日開始轟炸伊朗，沙賈拉．塔伊耶貝（Shajarah Tayyebeh）小學遭戰斧飛彈擊中。當地官員表示，至少175人死亡，其中大多數是兒童。紐約時報11日報導，美方官員與其他知情人士透露，一項仍在進行中的軍事調查已判定，美國需對這起致命攻擊負責。

初步調查發現，這起事件是美軍目標鎖定錯誤所致。當時美軍正在攻擊一處相鄰的伊朗基地，而這所小學的校舍過去曾是該基地的一部分。

知情人士表示，美國中央司令部（U.S. Central Command）的軍官在制定此次攻擊的目標座標時，使用國防情報局（Defense Intelligence Agency）提供的過時資料。官員強調，這些發現仍屬初步結果，至於為何過時資訊未被再次核查，仍存在重要且尚未解答的問題。

由於在這場衝突中只有美方使用戰斧飛彈，因此整體結論大致早在意料之中。但這一事件仍為美國在伊朗的軍事行動投下陰影。攻擊一所滿是兒童的學校，勢必將被記錄為近幾十年來最具毀滅性的單一軍事錯誤之一。

聽取過調查簡報的人士表示，關於為何使用過時資訊，以及究竟是誰未能驗證相關資料，仍有許多問題尚待回答。不過，這一錯誤並未讓現任與前任官員感到意外。

另根據華盛頓郵報報導，目前仍不清楚該建築為何遭到攻擊，但一名知情人士表示，這棟建築曾被識別為一間工廠，並被批准列為打擊目標。另一名知情人士則指出，同一區域內還有一處武器庫目標，但不清楚美國究竟是誤擊學校，還是因情報錯誤誤以為該建築就是武器庫。

第三名知情人士說：「最初為何會把這棟建築列入目標清單，曾出現一些混亂。」但他未進一步說明，並以軍方仍在進行調查為由拒絕詳談。以色列則表示未參與此次打擊；兩名以方官員也告訴華郵，這個特定目標在行動前並未與以色列國防軍交叉驗證或討論。

美國總統川普試圖推卸此次打擊責任，也已使調查更加複雜，讓看過調查結果並確認美方負有責任的官員感到不安。紐約時報指出，消息人士因調查仍在進行且涉及敏感內容，以及川普曾一度聲稱此次攻擊應由伊朗而非美國負責，因此要求匿名。

川普11日離開白宮，前往俄亥俄州與肯塔基州宣傳經濟政策時被問及此事，他回答說：「我不知道這件事。」白宮發言人李維特則在聲明中表示，正如紐約時報自身報導所指，相關調查仍在進行中。