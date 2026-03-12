快訊

美媒揭伊朗恐無人機攻擊加州 奧斯卡典禮提高警戒

中央社／ 洛杉磯11日專電

美國媒體揭露，伊朗可能用無人機攻擊加州，引發高度熱議，週末登場的奧斯卡典禮已加強維安。不過反恐專家指出，消息屬預防性質，無情報顯示美國本土面臨威脅。

美國廣播公司新聞網（ABC News）今率先報導，FBI掌握情報，由「聯合反恐任務小組」（JTTF）向執法機構發出警示。內容指出，一旦美國攻擊伊朗，伊朗可能利用美國外海不明船隻發射無人機，向加州發動突襲。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭以來，美伊緊張情勢升高，今天這則消息一出引發高度關注。加州政府表示已經提高警戒，15日將在洛杉磯舉行的奧斯卡頒獎典禮也加強維安。

第98屆奧斯卡頒獎典禮4天後在洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）登場，主辦單位今天為星光大道鋪設紅毯。

典禮執行製作拉吉卡普（Raj Kapoor）今天表示，奧斯卡擁有業界最頂尖的保全團隊，主辦單位隨時監控國際局勢，目前正與FBI及洛杉磯市警察局（LAPD）密切合作，確保典禮萬無一失。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，州政府先前已經接獲這份預防無人機襲擊的報告，並把情報傳達地方政府與執法機構，「無人機問題一直是我們首要關注，我們已經成立了專門工作小組」。

加州政府發言人表示，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊以來，加州政府每天與各層級政府進行協調工作，全面提升安全維護的層級。

「洛杉磯時報」報導，加州各地的執法機構近期確實收到警告，指出伊朗戰爭可能導致加州遭到無人機攻擊。不過，報導引述熟悉情報人士指出，這類警報多屬預防性質，目前沒有可信情報顯示伊朗正策劃對美國本土發動攻擊。

報導指出，專家認為這一類的警報屬於防範性質，目前沒有任何跡象顯示伊朗正在策劃攻擊，也沒有證據表明他們有能力成功發射無人機。

美戰斧飛彈攻擊伊朗小學175死 傳用過時情報鎖定目標釀大錯

美國與以色列2月28日開始轟炸伊朗，沙賈拉．塔伊耶貝（Shajarah Tayyebeh）小學遭戰斧飛彈擊中。當地官員表示，至少175人死亡，其中大多數是兒童。紐約時報11日報導，美方官員與其他知情人士透露，一項仍在進行中的軍事調查已判定，美國需對這起致命攻擊負責。

川普打伊朗6天燒掉3612億元！還沒算前置成本 實際開支恐更高

紐約時報報導，美軍2月28日對伊朗展開代號「史詩怒火」行動，6天內耗費逾113億美元，相當於台幣3612億元。這是國會目前收到最完整的戰費估算，但當中並未納入其他行動相關成本，包括首波空襲前軍備與人員部署等前置成本，首周總開支料將進一步攀升。

川普速報／美軍情資過期誤炸女校 伊朗攻擊商船嗆小心油價

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

美國與以色列突襲伊朗並擊殺最高領袖哈米尼，震撼全球。隱身幕後的沙烏地王儲穆罕默德（MBS） 扮演關鍵角色。華盛頓郵報點名，他和以色列總理內唐亞胡聯手敦促川普對伊朗動武。曾因哈紹吉血案被國際唾棄的「染血太子」，如今憑藉能源與安全承諾重回牌桌，展示現實政治裡「威脅與利益」如何徹底輾壓「道德汙點」的冷酷算式。

影／第一個小時就結束！川普宣稱伊朗戰爭「勝利」仍將繼續戰鬥

美國與以色列持續轟炸伊朗進入第12天之際，美國總統川普11日宣稱，美國已在對伊朗的戰爭中取得勝利，並堅稱戰爭其實早已結束，但同時表示美國仍將留在戰場上完成任務。

傳伊朗在荷莫茲海峽布水雷 川普：美軍擊中28艘布雷船

在中東戰爭愈演愈烈之際，伊朗試圖封鎖中東重要航道荷莫茲海峽，據傳已在此水域布設水雷。美國總統川普今天表示，美軍已擊中28...

