美媒揭伊朗恐無人機攻擊加州 奧斯卡典禮提高警戒

美國媒體揭露，伊朗可能用無人機攻擊加州，引發高度熱議，週末登場的奧斯卡典禮已加強維安。不過反恐專家指出，消息屬預防性質，無情報顯示美國本土面臨威脅。

美國廣播公司新聞網（ABC News）今率先報導，FBI掌握情報，由「聯合反恐任務小組」（JTTF）向執法機構發出警示。內容指出，一旦美國攻擊伊朗，伊朗可能利用美國外海不明船隻發射無人機，向加州發動突襲。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭以來，美伊緊張情勢升高，今天這則消息一出引發高度關注。加州政府表示已經提高警戒，15日將在洛杉磯舉行的奧斯卡頒獎典禮也加強維安。

第98屆奧斯卡頒獎典禮4天後在洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）登場，主辦單位今天為星光大道鋪設紅毯。

典禮執行製作拉吉卡普（Raj Kapoor）今天表示，奧斯卡擁有業界最頂尖的保全團隊，主辦單位隨時監控國際局勢，目前正與FBI及洛杉磯市警察局（LAPD）密切合作，確保典禮萬無一失。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，州政府先前已經接獲這份預防無人機襲擊的報告，並把情報傳達地方政府與執法機構，「無人機問題一直是我們首要關注，我們已經成立了專門工作小組」。

加州政府發言人表示，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊以來，加州政府每天與各層級政府進行協調工作，全面提升安全維護的層級。

「洛杉磯時報」報導，加州各地的執法機構近期確實收到警告，指出伊朗戰爭可能導致加州遭到無人機攻擊。不過，報導引述熟悉情報人士指出，這類警報多屬預防性質，目前沒有可信情報顯示伊朗正策劃對美國本土發動攻擊。

報導指出，專家認為這一類的警報屬於防範性質，目前沒有任何跡象顯示伊朗正在策劃攻擊，也沒有證據表明他們有能力成功發射無人機。