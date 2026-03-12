快訊

台灣被納入！ 美貿易代表署宣布 對16國展開301調查

日德英呼應國際能源總署擬釋出4億桶儲油 川普警告伊朗移除海峽水雷

聽新聞
0:00 / 0:00

影／第一個小時就結束！川普宣稱伊朗戰爭「勝利」仍將繼續戰鬥

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普11日在肯塔基州希伯倫（Hebron）的Verst Logistics公司發表演說。法新社
美國總統川普11日在肯塔基州希伯倫（Hebron）的Verst Logistics公司發表演說。法新社

美國以色列持續轟炸伊朗進入第12天之際，美國總統川普11日宣稱，美國已在對伊朗的戰爭中取得勝利，並堅稱戰爭其實早已結束，但同時表示美國仍將留在戰場上完成任務。

每日郵報與路透報導，川普在肯塔基州希伯倫（Hebron）一場集會上談到這場戰爭時表示：「只有當你贏了才是好事，而我們已經贏了。」他還說：「你知道的，你永遠不喜歡太早說『你贏了』。但我們贏了，在第一個小時就結束了。」

川普還稱，美軍已擊毀58艘伊朗海軍船隻，美國「幾乎已經摧毀伊朗」，但同時暗示美國目前仍將繼續戰鬥。他表示：「我們不想太早離開，對吧？我們必須把事情完成，不想每兩年就再回來一次。」

不過，川普在伊朗問題上的說法一直反覆，一方面稱讚美軍已大幅削弱伊朗軍事力量，但另一方面又不願讓這場衝突迅速結束。此外，整場戰爭至今，川普本人、整個美國政府以及其他共和黨人之間，也始終未能傳達一致訊息。

以色列 伊朗 美國 川普

延伸閱讀

聯合報社論／川普想結束戰爭，但以色列和伊朗不肯停

川普稱伊朗戰爭將很快結束 「我想結束時就會結束」

川普在伊朗戰爭「TACO」為時已晚？FT：全球對美信任已受重創

對伊朗軍事行動 川普：差不多完成

相關新聞

影／第一個小時就結束！川普宣稱伊朗戰爭「勝利」仍將繼續戰鬥

美國與以色列持續轟炸伊朗進入第12天之際，美國總統川普11日宣稱，美國已在對伊朗的戰爭中取得勝利，並堅稱戰爭其實早已結束，但同時表示美國仍將留在戰場上完成任務。

日德英呼應 國際能源總署擬釋出4億桶儲油

中東衝突導致油價大漲，國際能源總署（ＩＥＡ）要求成員國集體釋出四億桶石油儲備，日本、德國、英國十一日都宣布將釋油。但知情人士透露，伊朗正在荷莫茲海峽布設水雷，美國總統川普十日警告伊朗立即移除，否則將有嚴重軍事後果。

報復美以！伊朗嗆攻擊輝達、微軟等美科技業設施

卡達半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊十一日表示，在一間伊朗銀行遭到空襲後，伊朗將攻擊美國及以色列在該區域的「經濟中心與銀行」，並點名輝達、微軟等美國高科技業在該區域的設施將成為目標。

川普稱伊朗戰爭將很快結束 「我想結束時就會結束」

美國總統川普11日接受美媒Axios的簡短電話訪問時說，與伊朗的戰爭將「很快」結束，因為伊朗實際上已沒什麼可再攻擊的目標。他說，戰爭在他想結束時就會結束。

航運業天天求幫忙 美軍斷然拒絕護航

路透報導，知情人士透露，美國和以色列對伊朗開戰以來，航運業幾乎每天都要求美軍護航以通過荷莫茲海峽，但都遭美軍拒絕，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

傳伊朗在荷莫茲海峽布水雷 川普：美軍擊中28艘布雷船

在中東戰爭愈演愈烈之際，伊朗試圖封鎖中東重要航道荷莫茲海峽，據傳已在此水域布設水雷。美國總統川普今天表示，美軍已擊中28...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。