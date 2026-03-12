影／第一個小時就結束！川普宣稱伊朗戰爭「勝利」仍將繼續戰鬥

美國與以色列持續轟炸伊朗進入第12天之際，美國總統川普11日宣稱，美國已在對伊朗的戰爭中取得勝利，並堅稱戰爭其實早已結束，但同時表示美國仍將留在戰場上完成任務。

每日郵報與路透報導，川普在肯塔基州希伯倫（Hebron）一場集會上談到這場戰爭時表示：「只有當你贏了才是好事，而我們已經贏了。」他還說：「你知道的，你永遠不喜歡太早說『你贏了』。但我們贏了，在第一個小時就結束了。」

川普還稱，美軍已擊毀58艘伊朗海軍船隻，美國「幾乎已經摧毀伊朗」，但同時暗示美國目前仍將繼續戰鬥。他表示：「我們不想太早離開，對吧？我們必須把事情完成，不想每兩年就再回來一次。」

不過，川普在伊朗問題上的說法一直反覆，一方面稱讚美軍已大幅削弱伊朗軍事力量，但另一方面又不願讓這場衝突迅速結束。此外，整場戰爭至今，川普本人、整個美國政府以及其他共和黨人之間，也始終未能傳達一致訊息。