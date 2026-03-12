聽新聞
傳伊朗在荷莫茲海峽布水雷 川普：美軍擊中28艘布雷船

中央社／ 辛辛那提11日綜合外電報導
伊朗在荷莫茲海峽布置水雷，以嚇阻貨輪及油輪通過。（路透）

在中東戰爭愈演愈烈之際，伊朗試圖封鎖中東重要航道荷莫茲海峽，據傳已在此水域布設水雷。美國總統川普今天表示，美軍已擊中28艘伊朗布雷船。

法新社報導，川普前往美國俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）時告訴記者：「我們截至目前已擊中28艘布雷船。」

路透社報導，兩名消息人士指稱，伊朗已在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設約12枚水雷。該海峽是運送原油和液化天然氣的重要航道，伊朗此舉恐加劇重啟這條水道的難度。

一名消息人士表示，這些水雷「是在過去幾天」部署，且大部分位置已被掌握。但該名消息人士拒絕透露美國計畫如何處理這些水雷。

有關伊朗在荷莫茲海峽布設水雷的消息，是由美國有線電視新聞網（CNN）於昨天率先報導。

日德英呼應 國際能源總署擬釋出4億桶儲油

中東衝突導致油價大漲，國際能源總署（ＩＥＡ）要求成員國集體釋出四億桶石油儲備，日本、德國、英國十一日都宣布將釋油。但知情人士透露，伊朗正在荷莫茲海峽布設水雷，美國總統川普十日警告伊朗立即移除，否則將有嚴重軍事後果。

報復美以！伊朗嗆攻擊輝達、微軟等美科技業設施

卡達半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊十一日表示，在一間伊朗銀行遭到空襲後，伊朗將攻擊美國及以色列在該區域的「經濟中心與銀行」，並點名輝達、微軟等美國高科技業在該區域的設施將成為目標。

川普稱伊朗戰爭將很快結束 「我想結束時就會結束」

美國總統川普11日接受美媒Axios的簡短電話訪問時說，與伊朗的戰爭將「很快」結束，因為伊朗實際上已沒什麼可再攻擊的目標。他說，戰爭在他想結束時就會結束。

航運業天天求幫忙 美軍斷然拒絕護航

路透報導，知情人士透露，美國和以色列對伊朗開戰以來，航運業幾乎每天都要求美軍護航以通過荷莫茲海峽，但都遭美軍拒絕，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

美以連兩日猛烈空襲 德黑蘭人憂「再10天恐滅城」

美國與以色列對伊朗的軍事行動持續升級，伊朗首都德黑蘭九日深夜至十日凌晨遭遇戰爭爆發以來最猛烈的空襲；居民表示爆炸聲從四面八方傳來，軍事與平民目標都被炸，整座城市陷入恐慌。國防部長赫塞斯已警告，這兩日是轟炸伊朗最猛烈的時候，未來幾天攻勢將會更強烈。

