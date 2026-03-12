聽新聞
傳伊朗在荷莫茲海峽布水雷 川普：美軍擊中28艘布雷船
在中東戰爭愈演愈烈之際，伊朗試圖封鎖中東重要航道荷莫茲海峽，據傳已在此水域布設水雷。美國總統川普今天表示，美軍已擊中28艘伊朗布雷船。
法新社報導，川普前往美國俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）時告訴記者：「我們截至目前已擊中28艘布雷船。」
路透社報導，兩名消息人士指稱，伊朗已在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設約12枚水雷。該海峽是運送原油和液化天然氣的重要航道，伊朗此舉恐加劇重啟這條水道的難度。
一名消息人士表示，這些水雷「是在過去幾天」部署，且大部分位置已被掌握。但該名消息人士拒絕透露美國計畫如何處理這些水雷。
有關伊朗在荷莫茲海峽布設水雷的消息，是由美國有線電視新聞網（CNN）於昨天率先報導。
