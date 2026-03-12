荷莫茲海峽船隻遇襲 伊朗：準備長期消耗戰 將摧毀全球經濟

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天警告，準備進行一場漫長消耗戰，將「摧毀」全球經濟。

法新社報導，伊斯蘭革命衛隊總司令顧問法達威（Ali Fadavi）告訴國家電視台，美國和以色列「必須考慮他們將陷入長期消耗戰的可能性，這將摧毀美國與全球經濟」。

伊斯蘭革命衛隊表示，他們攻擊懸掛賴比瑞亞國旗的貨櫃船Express Rome號，以及泰國散裝船MayureeNaree號，因為這些船隻「無視警告」進入荷莫茲海峽（Hormuz Strait）。

美國總統川普在白宮被記者問及，他將如何確保入荷莫茲海峽航運安全。他回答說：「我認為你們將會看到極大的安全保障，而且很快就會實現。」

此外，川普也在接受美國媒體Axios訪問時指出，與伊朗的戰爭「很快」就會結束，因為美軍「幾乎沒剩什麼可以攻擊的目標了」。

全球約2成原油與液化天然氣運輸行經荷莫茲海峽。自美國與以色列2月28日聯手對伊朗展開大規模空襲以來，原油與天然氣價格大幅飆漲。