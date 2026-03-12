快訊

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽船隻遇襲 伊朗：準備長期消耗戰 將摧毀全球經濟

中央社／ 德黑蘭11日綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天警告，準備進行一場漫長消耗戰，將「摧毀」全球經濟。

法新社報導，伊斯蘭革命衛隊總司令顧問法達威（Ali Fadavi）告訴國家電視台，美國以色列「必須考慮他們將陷入長期消耗戰的可能性，這將摧毀美國與全球經濟」。

伊斯蘭革命衛隊表示，他們攻擊懸掛賴比瑞亞國旗的貨櫃船Express Rome號，以及泰國散裝船MayureeNaree號，因為這些船隻「無視警告」進入荷莫茲海峽（Hormuz Strait）。

美國總統川普在白宮被記者問及，他將如何確保入荷莫茲海峽航運安全。他回答說：「我認為你們將會看到極大的安全保障，而且很快就會實現。」

此外，川普也在接受美國媒體Axios訪問時指出，與伊朗的戰爭「很快」就會結束，因為美軍「幾乎沒剩什麼可以攻擊的目標了」。

全球約2成原油與液化天然氣運輸行經荷莫茲海峽。自美國與以色列2月28日聯手對伊朗展開大規模空襲以來，原油與天然氣價格大幅飆漲。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

伊朗稱襲擊多處美軍基地 在荷莫茲海峽擊中2艘船

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

何時停戰 伊朗：我們決定而非美軍

荷莫茲海峽遭封鎖…為安全出走「船隻出奇招」！偽裝陸籍船避襲

相關新聞

日德英呼應 國際能源總署擬釋出4億桶儲油

中東衝突導致油價大漲，國際能源總署（ＩＥＡ）要求成員國集體釋出四億桶石油儲備，日本、德國、英國十一日都宣布將釋油。但知情人士透露，伊朗正在荷莫茲海峽布設水雷，美國總統川普十日警告伊朗立即移除，否則將有嚴重軍事後果。

報復美以！伊朗嗆攻擊輝達、微軟等美科技業設施

卡達半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊十一日表示，在一間伊朗銀行遭到空襲後，伊朗將攻擊美國及以色列在該區域的「經濟中心與銀行」，並點名輝達、微軟等美國高科技業在該區域的設施將成為目標。

川普稱伊朗戰爭將很快結束 「我想結束時就會結束」

美國總統川普11日接受美媒Axios的簡短電話訪問時說，與伊朗的戰爭將「很快」結束，因為伊朗實際上已沒什麼可再攻擊的目標。他說，戰爭在他想結束時就會結束。

航運業天天求幫忙 美軍斷然拒絕護航

路透報導，知情人士透露，美國和以色列對伊朗開戰以來，航運業幾乎每天都要求美軍護航以通過荷莫茲海峽，但都遭美軍拒絕，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

美伊對峙 川普矢言確保荷莫茲海峽油輪安全

伊朗戰爭未見緩和，德黑蘭加強控制波斯灣航道；美國總統川普今天矢言，將確保航行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz...

傳伊朗在荷莫茲海峽布水雷 川普：美軍擊中28艘布雷船

在中東戰爭愈演愈烈之際，伊朗試圖封鎖中東重要航道荷莫茲海峽，據傳已在此水域布設水雷。美國總統川普今天表示，美軍已擊中28...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。