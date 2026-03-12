美伊對峙 川普矢言確保荷莫茲海峽油輪安全

伊朗戰爭未見緩和，德黑蘭加強控制波斯灣航道；美國總統川普今天矢言，將確保航行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪「高度安全」。

法新社報導，川普在白宮面對記者詢問，談及如何確保全球石油貿易航道的安全時表示：「我認為你們將會看到極大的安全保障，而且很快就會實現。」

到目前為止，美國和以色列對伊朗戰事未見緩解，船隻能否安全通過荷莫茲海峽也未見明朗跡象。在波斯灣伊朗沿岸的水道遭封鎖，全球約1/5石油供應量受阻，中斷情況堪比1970年代石油危機時期。

伊朗軍方今天對波斯灣油輪發動攻擊，並揚言警告全世界，大家準備好去迎接油價每桶200美元吧！