美伊對峙 川普矢言確保荷莫茲海峽油輪安全

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國總統川普。（美聯社）
伊朗戰爭未見緩和，德黑蘭加強控制波斯灣航道；美國總統川普今天矢言，將確保航行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪「高度安全」。

法新社報導，川普在白宮面對記者詢問，談及如何確保全球石油貿易航道的安全時表示：「我認為你們將會看到極大的安全保障，而且很快就會實現。」

到目前為止，美國和以色列對伊朗戰事未見緩解，船隻能否安全通過荷莫茲海峽也未見明朗跡象。在波斯灣伊朗沿岸的水道遭封鎖，全球約1/5石油供應量受阻，中斷情況堪比1970年代石油危機時期。

伊朗軍方今天對波斯灣油輪發動攻擊，並揚言警告全世界，大家準備好去迎接油價每桶200美元吧！

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽 川普 油輪

日德英呼應 國際能源總署擬釋出4億桶儲油

中東衝突導致油價大漲，國際能源總署（ＩＥＡ）要求成員國集體釋出四億桶石油儲備，日本、德國、英國十一日都宣布將釋油。但知情人士透露，伊朗正在荷莫茲海峽布設水雷，美國總統川普十日警告伊朗立即移除，否則將有嚴重軍事後果。

報復美以！伊朗嗆攻擊輝達、微軟等美科技業設施

卡達半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊十一日表示，在一間伊朗銀行遭到空襲後，伊朗將攻擊美國及以色列在該區域的「經濟中心與銀行」，並點名輝達、微軟等美國高科技業在該區域的設施將成為目標。

川普稱伊朗戰爭將很快結束 「我想結束時就會結束」

美國總統川普11日接受美媒Axios的簡短電話訪問時說，與伊朗的戰爭將「很快」結束，因為伊朗實際上已沒什麼可再攻擊的目標。他說，戰爭在他想結束時就會結束。

航運業天天求幫忙 美軍斷然拒絕護航

路透報導，知情人士透露，美國和以色列對伊朗開戰以來，航運業幾乎每天都要求美軍護航以通過荷莫茲海峽，但都遭美軍拒絕，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

傳伊朗在荷莫茲海峽布水雷 川普：美軍擊中28艘布雷船

在中東戰爭愈演愈烈之際，伊朗試圖封鎖中東重要航道荷莫茲海峽，據傳已在此水域布設水雷。美國總統川普今天表示，美軍已擊中28...

