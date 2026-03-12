美伊對峙 川普矢言確保荷莫茲海峽油輪安全
伊朗戰爭未見緩和，德黑蘭加強控制波斯灣航道；美國總統川普今天矢言，將確保航行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪「高度安全」。
法新社報導，川普在白宮面對記者詢問，談及如何確保全球石油貿易航道的安全時表示：「我認為你們將會看到極大的安全保障，而且很快就會實現。」
到目前為止，美國和以色列對伊朗戰事未見緩解，船隻能否安全通過荷莫茲海峽也未見明朗跡象。在波斯灣伊朗沿岸的水道遭封鎖，全球約1/5石油供應量受阻，中斷情況堪比1970年代石油危機時期。
伊朗軍方今天對波斯灣油輪發動攻擊，並揚言警告全世界，大家準備好去迎接油價每桶200美元吧！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。