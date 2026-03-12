日德英呼應 能源總署擬釋4億桶油

中東衝突導致油價大漲，國際能源總署（ＩＥＡ）要求成員國集體釋出四億桶石油儲備，日本、德國、英國十一日都宣布將釋油。但知情人士透露，伊朗正在荷莫茲海峽布設水雷，美國總統川普十日警告伊朗立即移除，否則將有嚴重軍事後果。

日本首相高市早苗十一日說，日方未等ＩＥＡ就協調釋出國際庫存做正式決定，率先決定最快十六日釋出戰略儲油，擬釋出十五天用量的民間石油儲備，與一個月用量的國有石油儲備，以緩和國際能源市場供需。日本經產省同日說，釋出總量約八千萬桶，儲備量將從八個月用量減少一個半月。

高市說，日本須迅速行動，盡量降低國際能源危機對自身經濟的衝擊。她說，預計自本月底開始，日本原油進口量將大減，考量到日本高度依賴中東石油，將遭受劇烈衝擊，因此計畫動用戰略儲油，日方仍會與七大工業國集團（Ｇ７）及ＩＥＡ保持聯繫，使石油產品供應不中斷。

德國經濟與能源部長萊歇十一日證實，ＩＥＡ十日晚間已要求成員國釋油共四億桶，德方將配合；該部聲明，德國將釋出二六四萬噸石油，等同一九五一萬桶。奧地利也說將釋油。

俄烏戰後ＩＥＡ大舉釋油

ＩＥＡ成員國先前最大規模集體緊急釋出石油儲備，是在二○二二年俄烏戰爭爆發引發能源震盪後，當時釋出一點八二七億桶。

Ｇ７能源部長十一日聲明，準備好與ＩＥＡ協調採取一切必要措施，應對中東戰爭導致的原油價格上漲，Ｇ７原則上支持採取積極應對措施，包括動用戰略儲備。美國內政部長柏根十一日在「福斯與朋友們」節目說，石油儲備可應對「暫時的運輸問題」，全球並未陷入能源短缺。

伊嗆「油價漲到200美元」

伊朗軍方一位發言人佐爾法卡里十一日揚言，任何駛往美國、以色列和其夥伴國家的船隻或油輪，都將成為合法打擊目標，「準備看油價漲到每桶兩百美元吧」。

針對美以襲擊，伊朗封鎖能源要道荷莫茲海峽作為報復。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，知情人士說，伊朗正在該海峽布設水雷，布設規模尚不大，只有幾十個，但據悉伊朗仍保有八至九成的小型船隻和布雷船，有能力布設數百顆水雷。

美軍已摧毀16艘布雷船

伊朗伊斯蘭革命衛隊仍掌握荷莫茲海峽，並在衝突爆發後警告任何通行的船隻都會遭到攻擊。雖然川普日前拋出美國海軍護送油船通過該海峽的選項，美國海軍至今尚未執行相關任務。

川普九日晚間發文威脅伊朗，如果伊朗阻擋荷莫茲海峽石油運輸，美軍將用比現在大廿倍的力量攻擊伊朗。川普十日又發文說，若伊朗在荷莫茲海峽放置任何水雷，應立即移除，否則將面對前所未見的嚴重軍事後果。

川普還強調，美軍正使用打擊毒品販運同樣的技術和飛彈能力來消滅企圖布設水雷的船隻，已摧毀十六艘伊朗布雷船。

白宮新聞秘書李維特十日舉行記者會說，川普政府目前向波斯灣的油船提供政治風險保險，美國財政部也暫時取消部分石油相關的制裁，同時川普也提供美國海軍在必要時護送油船。