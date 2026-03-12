紐時：川普誤判伊朗反應 官員不敢諫言
美國與以色列對伊朗開戰，伊朗視此為攸關生存的威脅，回應明顯比去年六月「十二日戰爭」更為激烈。相較之下，美國總統川普似乎從一開始就誤判伊朗反應，導致美國官員不得不臨時調整計畫，從匆忙下令撤離大使館，到制定降低油價的政策提案。
紐約時報報導，當川普仍在斟酌是否攻擊伊朗時，能源部長萊特二月十八日曾表示，不擔心即將爆發的戰爭會擾亂中東石油供應，並在能源市場引發混亂。當時外界早有警告，若美伊衝突再次爆發，伊朗可能封鎖運輸全球百分之廿石油的要道荷莫茲海峽發動經濟戰，但川普一些幕僚私下也與萊特持類似看法。
近日發展顯示，川普政府嚴重誤判。由於伊朗向穿越荷莫茲海峽的商業油輪開火，波斯灣商業航運幾乎停滯，油價飆升，川普政府則匆忙尋找方法，以壓制油價上漲的經濟危機。一些官員也對缺乏明確結束戰爭策略的情況日益悲觀，但仍避免直接向川普表達這種看法。
當川普聽取戰爭可能推高油價的風險簡報時，雖承認有此可能，卻淡化為短期問題。他指示能源部長萊特與財政部長貝森特研擬因應油價上漲方案，卻直到衝突爆發四十八小時後，才對外談及，其中包括由美國政府支持的政治風險保險，及至今仍未實施的美軍護航行動。
儘管川普政府堅稱正在贏得這場戰爭，但美國資深國防官員表示，伊朗軍方正調整戰術，並將目標鎖定美國弱點，包括用來保護區域部隊與軍事資產的攔截飛彈與防空系統。
約翰霍普金斯大學伊朗問題專家納斯爾表示，伊朗從「十二日戰爭」吸取教訓，知道美國防空飛彈有限，在消耗美飛彈庫存後，伊朗仍可能保留部分發射能力，用來打擊美軍部隊、軍事資產與盟友。
