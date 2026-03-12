美以連兩日猛烈空襲 德黑蘭人憂「再10天恐滅城」

美國與以色列對伊朗的軍事行動持續升級，伊朗首都德黑蘭九日深夜至十日凌晨遭遇戰爭爆發以來最猛烈的空襲；居民表示爆炸聲從四面八方傳來，軍事與平民目標都被炸，整座城市陷入恐慌。國防部長赫塞斯已警告，這兩日是轟炸伊朗最猛烈的時候，未來幾天攻勢將會更強烈。

紐約時報報導，德黑蘭居民賈瓦德表示，九日晚間十時到隔天凌晨，市區各處都能聽到連續轟炸聲，「他們似乎到處攻擊，民宅、學校、清真寺、醫院」，爆炸聲從城市的各個方向傳來，讓人們難以判斷哪裡安全。賈瓦德形容，猛烈轟炸讓這個人口接近一千萬的城市環境急劇惡化，「空氣變得無法呼吸」。

此外，這波攻擊摧毀高壓電網，「他們接下來可能攻擊天然氣和自來水系統，酸雨落下，空汙嚴重。他們會破壞所有基礎設施，殺人不眨眼」。

賈瓦德說：「若再這樣攻擊德黑蘭十天，德黑蘭將不復存在。」

伊朗官員表示，空襲最初主要鎖定軍事與安全設施，但近幾天的攻擊範圍已明顯擴大；古城伊斯法罕的文化設施遭破壞，德黑蘭居民則說，電力等關鍵基建也成目標。

美軍中央司令部強調，攻擊目標不是平民，而是軍事設施，但伊朗軍方在民用區域進行軍事活動，讓這些地點成為合法軍事目標。

轟炸持續加上當局限制媒體進入現場，實際傷亡人數與救援情況不明。

德黑蘭工程師阿里表示，轟炸造成的恐懼因資訊封鎖而加劇，「政府發布極少訊息或警報」，大多數民眾無法上網，只能透過電話通報戰鬥機來襲。

美伊持續的攻勢，讓部分伊朗民眾對戰爭抱持矛盾心態，阿里說，伊朗部隊一月鎮壓全國抗議行動造成數千人死亡後，部分反政府人士甚至希望轟炸持續，以免戰爭結束後神權政府依然存在。

阿里坦言可以理解前述人的心境，「在伊斯蘭共和國眼裡，平民的性命毫無價值，我們只是政府的人肉盾牌」。

但對許多伊朗人而言，現在局面比戰前更令人茫然。曾夢想伊朗政權垮台的人，如今懷疑外部軍事介入是否真能帶來改變，他們發現戰爭遠比想像殘酷。

一名原本歡迎外國介入的德黑蘭女子問到，如果只想「斬首」，為什麼要發動全面戰爭？

一名德黑蘭社會學者觀察到，戰火催生某種民族主義情緒，伊朗境內並未出現外界預期的大規模反政權動亂。民眾對戰火與破壞感到震驚，反而縮減政治分歧。