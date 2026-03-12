聽新聞
0:00 / 0:00

航運業天天求幫忙 美軍斷然拒絕護航

聯合報／ 編譯葉亭均、莊瑞萌／綜合報導
伊朗在荷莫茲海峽布置水雷，以嚇阻貨輪及油輪通過。路透
伊朗在荷莫茲海峽布置水雷，以嚇阻貨輪及油輪通過。路透

路透報導，知情人士透露，美國以色列伊朗開戰以來，航運業幾乎每天都要求美軍護航以通過荷莫茲海峽，但都遭美軍拒絕，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

美軍不願護航，代表中東石油出口將持續中斷，這反映現況與美國總統川普說法不同。川普曾宣稱，美國隨時準備在必要時提供海軍護航，以重新恢復荷莫茲海峽運輸。

自美國與以色列對伊戰爭二月廿八日爆發以來，這條狹窄海峽的航運幾乎完全停滯，導致全球約五分之一石油供應出口受阻，全球油價一度飆升至二○二二年以來最高水準。

伊朗媒體上周報導，伊朗革命衛隊高級官員表示該海峽已關閉，伊朗將對任何試圖通過的船隻開火。

英國海事安全機關表示，在荷莫茲海峽及在阿聯外海的波斯灣海域，十一日共有三艘貨船遭到不明物體擊中，其中一艘起火，顯示伊朗正在加強海上打擊行動。

美聯社報導，據信與伊朗有關聯的油輪順利通過荷莫茲海峽。

三名知情航運業人士透露，美國海軍已與航運及石油行業代表舉行定期簡報會，並在會上表示目前無法提供護航。

這些消息人士說，航運業幾乎每天都在通話中，請求美國海軍護航通過荷莫茲海峽。

其中一位消息人士說，美國海軍在十日簡報會上的評估仍未改變立場，表明只有在襲擊風險降低後才能提供護航。

實際上，就在十日稍早，美國政府對於是否已護航船隻通過荷莫茲海峽的說法爆出烏龍。美國能源部長萊特錯誤發出貼文，表示美國海軍已護送一艘油輪通過荷莫茲海峽，以確保石油維持流通至全世界。這一消息一度導致油價暴跌近百分之十八。不久後，萊特刪除該貼文，原因不明，油價隨即回漲。

白宮新聞秘書李維特隨後承認，沒有實施過護航，她在記者會中說：「我可以證實美國海軍並未護送任何一艘油輪或船隻，不過，這仍然是一個選項。」

能源部發言人說，川普、萊特及能源團隊正密切監控局勢，並與業界領袖溝通，要求軍方擬定更多確保海峽暢通的方案，其中包括海軍護航。

參謀首長聯席會議主席凱恩十日於五角大廈表示，軍方已開始研議可能的護航方案，「我們正在評估多種選項」。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普提議護航油輪 美國海軍恐面臨多重風險

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

白宮：美國海軍未護送任何油輪度過荷莫茲海峽

川普稱戰事將很快結束並讓美國海軍護送油輪 油價應聲大跌

相關新聞

川普稱伊朗戰爭將很快結束 「我想結束時就會結束」

美國總統川普11日接受美媒Axios的簡短電話訪問時說，與伊朗的戰爭將「很快」結束，因為伊朗實際上已沒什麼可再攻擊的目標。他說，戰爭在他想結束時就會結束。

伊朗威脅攻擊輝達！美科技大咖入列「新打擊目標」 報復德黑蘭銀行遇襲

卡達半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊11日表示，在一間伊朗銀行遭到攻擊後，他們將攻擊美國及以色列在該區域的「經濟中心與銀行」，並點名輝達、微軟等美國高科技業在區域的設施將成為目標。

報復美以 伊朗嗆攻擊輝達、微軟設施

卡達半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊十一日表示，在一間伊朗銀行遭到空襲後，伊朗將攻擊美國及以色列在該區域的「經濟中心與銀行」，並點名輝達、微軟等美國高科技業在該區域的設施將成為目標。

護航油輪 美軍斷然拒絕

路透報導，知情人士透露，美國和以色列對伊朗開戰以來，航運業幾乎每天都要求美軍護航以通過荷莫茲海峽，但都遭美軍拒絕，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

美以連兩日猛烈空襲 德黑蘭人憂「再10天恐滅城」

美國與以色列對伊朗的軍事行動持續升級，伊朗首都德黑蘭九日深夜至十日凌晨遭遇戰爭爆發以來最猛烈的空襲；居民表示爆炸聲從四面八方傳來，軍事與平民目標都被炸，整座城市陷入恐慌。國防部長赫塞斯已警告，這兩日是轟炸伊朗最猛烈的時候，未來幾天攻勢將會更強烈。

紐時：川普誤判伊朗反應 官員不敢諫言

美國與以色列對伊朗開戰，伊朗視此為攸關生存的威脅，回應明顯比去年六月「十二日戰爭」更為激烈。相較之下，美國總統川普似乎從一開始就誤判伊朗反應，導致美國官員不得不臨時調整計畫，從匆忙下令撤離大使館，到制定降低油價的政策提案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。