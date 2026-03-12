航運業天天求幫忙 美軍斷然拒絕護航

路透報導，知情人士透露，美國和以色列對伊朗開戰以來，航運業幾乎每天都要求美軍護航以通過荷莫茲海峽，但都遭美軍拒絕，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

美軍不願護航，代表中東石油出口將持續中斷，這反映現況與美國總統川普說法不同。川普曾宣稱，美國隨時準備在必要時提供海軍護航，以重新恢復荷莫茲海峽運輸。

自美國與以色列對伊戰爭二月廿八日爆發以來，這條狹窄海峽的航運幾乎完全停滯，導致全球約五分之一石油供應出口受阻，全球油價一度飆升至二○二二年以來最高水準。

伊朗媒體上周報導，伊朗革命衛隊高級官員表示該海峽已關閉，伊朗將對任何試圖通過的船隻開火。

英國海事安全機關表示，在荷莫茲海峽及在阿聯外海的波斯灣海域，十一日共有三艘貨船遭到不明物體擊中，其中一艘起火，顯示伊朗正在加強海上打擊行動。

美聯社報導，據信與伊朗有關聯的油輪順利通過荷莫茲海峽。

三名知情航運業人士透露，美國海軍已與航運及石油行業代表舉行定期簡報會，並在會上表示目前無法提供護航。

這些消息人士說，航運業幾乎每天都在通話中，請求美國海軍護航通過荷莫茲海峽。

其中一位消息人士說，美國海軍在十日簡報會上的評估仍未改變立場，表明只有在襲擊風險降低後才能提供護航。

實際上，就在十日稍早，美國政府對於是否已護航船隻通過荷莫茲海峽的說法爆出烏龍。美國能源部長萊特錯誤發出貼文，表示美國海軍已護送一艘油輪通過荷莫茲海峽，以確保石油維持流通至全世界。這一消息一度導致油價暴跌近百分之十八。不久後，萊特刪除該貼文，原因不明，油價隨即回漲。

白宮新聞秘書李維特隨後承認，沒有實施過護航，她在記者會中說：「我可以證實美國海軍並未護送任何一艘油輪或船隻，不過，這仍然是一個選項。」

能源部發言人說，川普、萊特及能源團隊正密切監控局勢，並與業界領袖溝通，要求軍方擬定更多確保海峽暢通的方案，其中包括海軍護航。

參謀首長聯席會議主席凱恩十日於五角大廈表示，軍方已開始研議可能的護航方案，「我們正在評估多種選項」。