報復美以 伊朗嗆攻擊輝達、微軟設施

聯合報／ 國際中心／綜合報導
伊朗十一日威脅，將攻擊輝達等美國高科技業在區域的辦公室和設施。圖為以色列北部約克尼恩科技園區的輝達辦公室。（路透）
伊朗十一日威脅，將攻擊輝達等美國高科技業在區域的辦公室和設施。圖為以色列北部約克尼恩科技園區的輝達辦公室。（路透）

卡達半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊十一日表示，在一間伊朗銀行遭到空襲後，伊朗將攻擊美國以色列在該區域的「經濟中心與銀行」，並點名輝達微軟等美國高科技業在該區域的設施將成為目標。

革命衛隊旗下的哈塔姆安比亞中央司令部一名發言人十一日表示，敵方行動讓伊朗可自由攻擊區域內美國和以色列的經濟中心與銀行。

他警告說：「民眾不應在銀行一公里範圍內活動。」

伊朗方面表示，自二月廿八日戰爭開始以來，美國與以色列已轟炸伊朗近一萬處民用地點，並造成一千三百多名平民死亡。

與革命衛隊有關的塔斯尼姆通訊社公布一份名單，列出多家與以色列有關的美國大型科技公司辦公室與基礎設施，稱其為「伊朗的新打擊目標」。

該通訊社表示：「隨著戰爭範圍擴展到基礎設施，伊朗的合法打擊目標範圍也將擴大。」

被列入攻擊名單的公司，包括Google、微軟、Palantir、ＩＢＭ、輝達以及甲骨文。報導指出，這些公司的辦公室與雲端服務基礎設施位於多個以色列城市，也分布在部分波斯灣國家。

伊朗國家電視台十一日表示，以色列在十日襲擊德黑蘭一家銀行分行，是「不合法行為」，並稱敵人已把美國及以色列相關經濟中心與銀行變成打擊目標。這項威脅令國際金融機構雲集的阿聯杜拜、沙烏地阿拉伯和巴林面臨風險。

報導說，此次襲擊造成多名銀行員工喪生。

女子與裹著毛毯的孩子十日在黎巴嫩貝魯特海濱一處臨時搭建的營地休息。以色列轟炸黎巴嫩，讓數十萬逃離家園的黎巴嫩人流離失所。（法新社）
女子與裹著毛毯的孩子十日在黎巴嫩貝魯特海濱一處臨時搭建的營地休息。以色列轟炸黎巴嫩，讓數十萬逃離家園的黎巴嫩人流離失所。（法新社）

以軍空襲黎巴嫩 伊無人機炸杜拜

在此之前，以色列於九日轟炸黎巴嫩首都貝魯特南郊的一棟建築，據報該建築是一家與真主黨有關的金融機構分支，向民眾提供免息貸款。這是由真主黨經營的多個慈善組織之一，其他還包括學校、醫院以及廉價超市。

以色列聲稱其行動是為了摧毀真主黨以及其運作能力。以軍空襲黎巴嫩至少造成五百七十人死亡，七十八萬人流離失所，使這個已陷入困境的國家局勢更加惡化。

兩架伊朗無人機十一日擊中全球國際旅客吞吐量最大的杜拜國際機場附近區域，造成四人受傷，但航班仍正常運作。杜拜國際機場是長程線航空公司阿聯酋航空基地，也是全球國際旅客吞吐量最大機場。

荷蘭皇家航空宣布，由於中東地緣政治動亂，三月廿八日前飛往杜拜的所有航班取消。

以色列 伊朗 美國 微軟 輝達

相關新聞

川普稱伊朗戰爭將很快結束 「我想結束時就會結束」

美國總統川普11日接受美媒Axios的簡短電話訪問時說，與伊朗的戰爭將「很快」結束，因為伊朗實際上已沒什麼可再攻擊的目標。他說，戰爭在他想結束時就會結束。

伊朗威脅攻擊輝達！美科技大咖入列「新打擊目標」 報復德黑蘭銀行遇襲

日德英呼應 能源總署擬釋4億桶油

中東衝突導致油價大漲，國際能源總署（ＩＥＡ）要求成員國集體釋出四億桶石油儲備，日本、德國、英國十一日都宣布將釋油。但知情人士透露，伊朗正在荷莫茲海峽布設水雷，美國總統川普十日警告伊朗立即移除，否則將有嚴重軍事後果。

航運業天天求幫忙 美軍斷然拒絕護航

路透報導，知情人士透露，美國和以色列對伊朗開戰以來，航運業幾乎每天都要求美軍護航以通過荷莫茲海峽，但都遭美軍拒絕，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

美以連兩日猛烈空襲 德黑蘭人憂「再10天恐滅城」

美國與以色列對伊朗的軍事行動持續升級，伊朗首都德黑蘭九日深夜至十日凌晨遭遇戰爭爆發以來最猛烈的空襲；居民表示爆炸聲從四面八方傳來，軍事與平民目標都被炸，整座城市陷入恐慌。國防部長赫塞斯已警告，這兩日是轟炸伊朗最猛烈的時候，未來幾天攻勢將會更強烈。

