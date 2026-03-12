路透：以色列官員坦言 不確定伊朗政府會因戰爭垮台

路透社今天引述1名以色列高階官員報導，以色列官員在閉門討論中已承認，他們不確定對伊朗發動的戰爭將導致其神職政府垮台，伊朗雖遭轟炸但未出現民眾起義跡象。

此外，儘管美國總統川普（Donald Trump）稱美以兩國對伊朗發動的這場戰爭可能很快將結束，但2名以色列官員告訴路透社，以方的評估是，華府距離指示衝突結束仍然遙遠。

美國和以色列2月28日起進行的連串轟炸行動，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）和多名高階軍事指揮官身亡。但鑒於伊朗首都德黑蘭各地及其他城市處於飛彈威脅下，加上伊朗當局揚言以致命武力鎮壓任何勇於示威民眾，原本可能走上街頭的伊朗人或許出於害怕，在戰爭結束前不敢這麼做。

伊朗1月爆發的人民示威潮已遭到政府猛烈鎮壓，有數千人喪生；如今伊朗受到甚至比之前還更嚴厲的制裁，經濟進一步遭扼殺，情勢好轉的前景渺茫，伊朗面臨的長期挑戰看來從未如此嚴峻。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在開戰當天表示，以美兩國採取的「聯合行動，將為勇敢的伊朗人民創造掌握自身命運的條件」。

不過到了昨天，尼坦雅胡在一份聲明中重申，儘管以色列渴望的目標是幫助伊朗人「擺脫暴政桎梏」，但最終還是「由他們來決定」。顯然他承認推翻政府看來不會很快發生。

消息人士表示，以色列外交部長薩爾（GideonSaar）昨天對外國外交官進行閉門簡報時，婉拒對美以軍事行動提出時間表，並坦言伊朗政府有可能安度這場戰爭存活，但他對其之後垮台表示有信心。