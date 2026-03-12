快訊

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：以色列官員坦言 不確定伊朗政府會因戰爭垮台

中央社／ 耶路撒冷11日綜合外電報導

路透社今天引述1名以色列高階官員報導，以色列官員在閉門討論中已承認，他們不確定對伊朗發動的戰爭將導致其神職政府垮台，伊朗雖遭轟炸但未出現民眾起義跡象。

此外，儘管美國總統川普（Donald Trump）稱美以兩國對伊朗發動的這場戰爭可能很快將結束，但2名以色列官員告訴路透社，以方的評估是，華府距離指示衝突結束仍然遙遠。

美國和以色列2月28日起進行的連串轟炸行動，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）和多名高階軍事指揮官身亡。但鑒於伊朗首都德黑蘭各地及其他城市處於飛彈威脅下，加上伊朗當局揚言以致命武力鎮壓任何勇於示威民眾，原本可能走上街頭的伊朗人或許出於害怕，在戰爭結束前不敢這麼做。

伊朗1月爆發的人民示威潮已遭到政府猛烈鎮壓，有數千人喪生；如今伊朗受到甚至比之前還更嚴厲的制裁，經濟進一步遭扼殺，情勢好轉的前景渺茫，伊朗面臨的長期挑戰看來從未如此嚴峻。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在開戰當天表示，以美兩國採取的「聯合行動，將為勇敢的伊朗人民創造掌握自身命運的條件」。

不過到了昨天，尼坦雅胡在一份聲明中重申，儘管以色列渴望的目標是幫助伊朗人「擺脫暴政桎梏」，但最終還是「由他們來決定」。顯然他承認推翻政府看來不會很快發生。

消息人士表示，以色列外交部長薩爾（GideonSaar）昨天對外國外交官進行閉門簡報時，婉拒對美以軍事行動提出時間表，並坦言伊朗政府有可能安度這場戰爭存活，但他對其之後垮台表示有信心。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

新最高領導人穆吉塔巴神隱 伊朗總統之子證實受傷但安全無虞

【重磅快評】美伊對抗勢將長期化 但伊朗若崩潰更是美國的噩夢

美戰前情報評估：軍事介入伊朗不太可能改變政權

川普弄巧成拙？伊朗人沒起義 開始反思政權更迭代價

相關新聞

日德英呼應 國際能源總署擬釋出4億桶儲油

中東衝突導致油價大漲，國際能源總署（ＩＥＡ）要求成員國集體釋出四億桶石油儲備，日本、德國、英國十一日都宣布將釋油。但知情人士透露，伊朗正在荷莫茲海峽布設水雷，美國總統川普十日警告伊朗立即移除，否則將有嚴重軍事後果。

報復美以！伊朗嗆攻擊輝達、微軟等美科技業設施

卡達半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊十一日表示，在一間伊朗銀行遭到空襲後，伊朗將攻擊美國及以色列在該區域的「經濟中心與銀行」，並點名輝達、微軟等美國高科技業在該區域的設施將成為目標。

川普稱伊朗戰爭將很快結束 「我想結束時就會結束」

美國總統川普11日接受美媒Axios的簡短電話訪問時說，與伊朗的戰爭將「很快」結束，因為伊朗實際上已沒什麼可再攻擊的目標。他說，戰爭在他想結束時就會結束。

航運業天天求幫忙 美軍斷然拒絕護航

路透報導，知情人士透露，美國和以色列對伊朗開戰以來，航運業幾乎每天都要求美軍護航以通過荷莫茲海峽，但都遭美軍拒絕，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

美伊對峙 川普矢言確保荷莫茲海峽油輪安全

伊朗戰爭未見緩和，德黑蘭加強控制波斯灣航道；美國總統川普今天矢言，將確保航行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz...

傳伊朗在荷莫茲海峽布水雷 川普：美軍擊中28艘布雷船

在中東戰爭愈演愈烈之際，伊朗試圖封鎖中東重要航道荷莫茲海峽，據傳已在此水域布設水雷。美國總統川普今天表示，美軍已擊中28...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。