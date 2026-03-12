快訊

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

國際能源總署緊急釋油 川普再喊「戰爭很快就會結束」

經濟日報／ 編譯葉亭均陳苓吳孟真／綜合外電
國際能源總署（IEA）成員國11日同意釋出4億桶緊急儲油，為史上最大規模的戰略儲油釋放計畫。 路透
國際能源總署（IEA）成員國11日同意釋出4億桶緊急儲油，為史上最大規模的戰略儲油釋放計畫。 路透

國際能源總署（IEA）成員國11日同意釋出4億桶緊急儲油，為史上最大規模的戰略儲油釋放計畫，盼平抑因中東衝突而飆漲的油價。在此同時，美國總統川普接受Axios訪問時說，伊朗戰爭「很快就會結束」，伊朗已經沒有什麼值得攻擊的目標了。

然而，伊朗仍揚言，不再採取「對等式」攻擊，而是持續打擊，美國將無法控制油價，「準備好迎接每桶200美元的油價吧，因為油價取決於被你們破壞的地區的安全」。

布蘭特原油期貨11日盤中大漲5.9%至每桶92.98美元，西德州中級原油漲6.6%，報每桶88.99美元，IEA決定出爐後漲幅一度應聲縮小。

日本已率先宣布，將自行釋出戰略儲油，日本計劃從民間和政府石油儲備中釋放約8,000萬桶石油。德國也表示將共襄盛舉，並表示美國和日本將是這次釋油行動中貢獻最大的兩國。

IEA這次釋出4億桶原油儲備，規模超越2022年俄烏戰爭開打後分兩次釋出的1.827億桶原油儲備，規模為史上最大。IEA在聲明中表示，儲油進入市場時間，會依32個會員國各自最適當的狀況而定。署長畢羅表示，石油市場目前面臨的挑戰前所未見，「非常樂見IEA成員團結一心，集體行動回應」。

IEA成員國目前持有12億桶公共戰略儲油，另有6億桶強制商業庫存，暗示將釋出約20%-30%的儲油。不過，市場認為IEA大規模釋出戰略儲油，可能只是短暫緩解供應壓力，長期效果有限，因為遠不足以彌補伊朗衝突所造成的每日2,500萬桶潛在損失，而且各國提取戰略儲油的速度也有其限制，在2022年的最大規模協調釋出期間，每天最大供應速度約為120萬桶，但這回中東供應中斷的規模大多了。

過去IEA釋出儲油效果好壞參半，2022年釋出時，市場最初反而是油價上漲約20%；成功案例則是1991年伊拉克入侵科威特時，IEA協調釋出戰略儲油，有效促使油價回落。

以色列 伊朗 美國

相關新聞

日德英呼應 國際能源總署擬釋出4億桶儲油

中東衝突導致油價大漲，國際能源總署（ＩＥＡ）要求成員國集體釋出四億桶石油儲備，日本、德國、英國十一日都宣布將釋油。但知情人士透露，伊朗正在荷莫茲海峽布設水雷，美國總統川普十日警告伊朗立即移除，否則將有嚴重軍事後果。

報復美以！伊朗嗆攻擊輝達、微軟等美科技業設施

卡達半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊十一日表示，在一間伊朗銀行遭到空襲後，伊朗將攻擊美國及以色列在該區域的「經濟中心與銀行」，並點名輝達、微軟等美國高科技業在該區域的設施將成為目標。

川普稱伊朗戰爭將很快結束 「我想結束時就會結束」

美國總統川普11日接受美媒Axios的簡短電話訪問時說，與伊朗的戰爭將「很快」結束，因為伊朗實際上已沒什麼可再攻擊的目標。他說，戰爭在他想結束時就會結束。

航運業天天求幫忙 美軍斷然拒絕護航

路透報導，知情人士透露，美國和以色列對伊朗開戰以來，航運業幾乎每天都要求美軍護航以通過荷莫茲海峽，但都遭美軍拒絕，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

美伊對峙 川普矢言確保荷莫茲海峽油輪安全

伊朗戰爭未見緩和，德黑蘭加強控制波斯灣航道；美國總統川普今天矢言，將確保航行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz...

傳伊朗在荷莫茲海峽布水雷 川普：美軍擊中28艘布雷船

在中東戰爭愈演愈烈之際，伊朗試圖封鎖中東重要航道荷莫茲海峽，據傳已在此水域布設水雷。美國總統川普今天表示，美軍已擊中28...

