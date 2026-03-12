國際能源總署緊急釋油 川普再喊「戰爭很快就會結束」

國際能源總署（IEA）成員國11日同意釋出4億桶緊急儲油，為史上最大規模的戰略儲油釋放計畫，盼平抑因中東衝突而飆漲的油價。在此同時，美國總統川普接受Axios訪問時說，伊朗戰爭「很快就會結束」，伊朗已經沒有什麼值得攻擊的目標了。

然而，伊朗仍揚言，不再採取「對等式」攻擊，而是持續打擊，美國將無法控制油價，「準備好迎接每桶200美元的油價吧，因為油價取決於被你們破壞的地區的安全」。

布蘭特原油期貨11日盤中大漲5.9%至每桶92.98美元，西德州中級原油漲6.6%，報每桶88.99美元，IEA決定出爐後漲幅一度應聲縮小。

日本已率先宣布，將自行釋出戰略儲油，日本計劃從民間和政府石油儲備中釋放約8,000萬桶石油。德國也表示將共襄盛舉，並表示美國和日本將是這次釋油行動中貢獻最大的兩國。

IEA這次釋出4億桶原油儲備，規模超越2022年俄烏戰爭開打後分兩次釋出的1.827億桶原油儲備，規模為史上最大。IEA在聲明中表示，儲油進入市場時間，會依32個會員國各自最適當的狀況而定。署長畢羅表示，石油市場目前面臨的挑戰前所未見，「非常樂見IEA成員團結一心，集體行動回應」。

IEA成員國目前持有12億桶公共戰略儲油，另有6億桶強制商業庫存，暗示將釋出約20%-30%的儲油。不過，市場認為IEA大規模釋出戰略儲油，可能只是短暫緩解供應壓力，長期效果有限，因為遠不足以彌補伊朗衝突所造成的每日2,500萬桶潛在損失，而且各國提取戰略儲油的速度也有其限制，在2022年的最大規模協調釋出期間，每天最大供應速度約為120萬桶，但這回中東供應中斷的規模大多了。

過去IEA釋出儲油效果好壞參半，2022年釋出時，市場最初反而是油價上漲約20%；成功案例則是1991年伊拉克入侵科威特時，IEA協調釋出戰略儲油，有效促使油價回落。