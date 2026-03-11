伊朗稱襲擊多處美軍基地 在荷莫茲海峽擊中2艘船

伊朗革命衛隊今天表示，他們在與美國及以色列作戰期間，襲擊美國位於科威特、巴林的多處軍事基地，另外還在荷莫茲海峽攻擊一艘懸掛賴比瑞亞國旗的船隻及一艘泰國散貨船。

法新社報導，革命衛隊（Revolutionary Guards）在其網站「賽帕新聞」（Sepah News）發布聲明指出：「美國第5艦隊神經中樞—（巴林）米納薩爾曼港（Mina Salman）美國基地的關鍵基礎設施…遭伊朗飛彈和無人機擊中。」

聲明並提到，科威特的愛國者營（Camp Patriot）、布林營（Camp Buehring）等基地也遭到攻擊。

革命衛隊今天還說，他們在荷莫茲海峽（HormuzStrait）攻擊一艘以色列人所有、懸掛賴比瑞亞國旗的船隻，以及一艘泰國散貨船，這兩艘船無視勒令停船的警告。

革命衛隊在伊朗學生通訊社（ISNA）引述的聲明中指出：「以色列人所有、懸掛賴比瑞亞國旗的ExpressRome號，以及（泰國）貨櫃船Mayuree Naree號，未理會革命衛隊海軍的警告，遭伊朗發射彈藥擊中並停下。」

另據路透社報導，泰國交通部今天表示，一艘泰國船隻在荷莫茲海峽遭不明拋射物擊中，20名船上人員獲救，但還有3人下落不明。

根據交通部說法，船尾發生爆炸並導致輪機艙起火，失蹤的3名船員當時正在該處作業，其餘船員搭乘救生艇棄船，並獲阿曼海軍救援。

伊朗革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）在社群平台X發文稱：「任何欲通行的船隻都必須取得伊朗的許可。」

稍早伊朗軍方另表示，任何屬於美國、以色列或其盟友的船隻經過荷莫茲海峽時，都將成為攻擊目標。